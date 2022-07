Governo, Toti: "Il Paese fa un salto nel vuoto, centrodestra responsabile della caduta di Draghi"

Dopo aver già espresso ieri la sua preoccupazione per la crisi di governo e il suo incondizionato apprezzamento per l'operato di Draghi "capace e autorevole", il giorno dopo, constatando le dimissioni, il presidente della Regione Giovanni Toti torna sulla questione con un post sui propri profili social., ricordando le grandi sfide del governo: la pandemia, il PNRR e la guerra in Ucraina, e come il governo si sia destreggiato in queste condizioni difficili.



Il disappunto non è solo verso il M5s ma anche e più bruciante verso gli alleati dei partiti di destra "Conte combina il più epico guaio della storia recente. Ma il centrodestra di governo, geloso, gli ruba in corner, davanti agli italiani, la responsabilità di far cadere il governo". La delusione per le dimissioni del Presidente del Consiglio è però accompagnata da gratitudine e slancio verso il futuro: "Mentre il nostro Paese fa un salto nel vuoto che mai avremmo immaginato, impegniamoci perché questo lavoro non venga disperso" conclude Toti.