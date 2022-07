Sovraffollamento al pronto soccorso del Santa Corona, la Lista Toti a Mai: "Il problema gli accessi non necessari"

La distanza sulle posizioni assunte rispetto alla sanità locale tra Lega e Cambiamo sembrano essere tornate in auge negli ultimi giorni.

A riaprire l'argomento è stato quest'oggi il capogruppo della Lega, il savonese Stefano Mai, tornando a parlare di pronto soccorsi nella nostra provincia invitando il governatore e assessore alla Sanità a ponderare meglio le scelte.

Un parere che non ha trovato grande supporto dai colleghi di maggioranza della Lista Toti: "Su una cosa gli diamo ragione - si legge nella replica - ascoltare le sirene può essere effettivamente pericoloso. Leggendo le dichiarazioni è evidente che abbia preso un abbaglio e dimenticato parecchie cose. A partire dal fatto che, come consigliere regionale di maggioranza, ben dovrebbe conoscere la realtà del nostro sistema sanitario e non unirsi al canto stonato di chi specula su fatti non veritieri, alimentando in modo irresponsabile e immotivato le paure dei cittadini. Come esponente del territorio dovrebbe almeno fare lo sforzo di ricordare dati resi pubblici sugli organi di informazione non più tardi di 24 ore fa".

"Mai attacca sul sovraffollamento del pronto soccorso di Pietra Ligure, imputandolo alla chiusura dello stesso reparto di Albenga - ricordano i componenti del gruppo - Da politico di lungo corso dovrebbe sapere che l’ospedale di Albenga non ha un pronto soccorso da 10 anni e difficilmente oggi l'aumento di afflusso a Pietra Ligure potrebbe improvvisamente dipendere da questo fatto. Non solo. L'assunto iniziale, ovvero il pronto soccorso intasato per troppe visite, è un dato falso. Come riportato ieri dai media locali, il numero di accessi a Pietra Ligure, nei primi 18 giorni di luglio di quest'anno (2878 pazienti), è stato pressoché identico a quello dello stesso periodo del 2019 quando non c'era il Covid (2867 pazienti). Undici persone di differenza nell'arco di quasi tre settimane, per di più confrontate ad un anno senza emergenza Covid, non costituiscono un'anomalia".

"Per contro, il sistema sanitario regionale ha previsto nella Asl 2 novità importanti, introdotte proprio quest'anno - aggiungono - Da ieri sono operativi due nuovi ambulatori, uno al Santa Corona di Pietra e uno al San Paolo di Savona, per codici bianchi, che hanno proprio il compito di alleggerire il pronto soccorso da quegli accessi che non necessitano di risposte cliniche ad alta complessità".

"Il fatto è che, come ben dovrebbe sapere Mai, e come anzi lo stesso capogruppo della Lega dovrebbe preoccuparsi di far sapere a quanti più cittadini possibili per rendere un vero servizio da amministratore di questa regione, il vero problema dei pronto soccorso sta negli accessi non necessari, di chi si rivolge a strutture che dovrebbero dedicarsi alle urgenze. Se avesse davvero a cuore la salute dei nostri concittadini, Mai potrebbe dedicare il proprio tempo e i propri comunicati a far conoscere i nuovi ambulatori per le patologie minori aperti a Pietra e Savona, analoghi a quello già presente all’ospedale di Albenga, in grado di dare risposte efficaci e tempestive a molti residenti e turisti" concludono dalla Lista Toti.