Lettera al premier Draghi: "L'Italia ha ancora bisogno di lei"

Domenica 17 luglio ho inviato la seguente lettera al professore Mario Draghi, presidente del Consiglio dei Ministri, per esprimergli la massima solidarietà e per chiedergli di non lasciare la guida del nostro Paese:

"Mi chiamo Simone Falco e faccio parte di quella grande categoria di partite iva che sono la 'spina dorsale' del nostro Paese, sono un agente di commercio che collaboratore di Agenzia di Assicurazioni della compagnia di Vittoria Assicurazione, io sono tra quei cittadini che le scrive per chiederle di restare alla guida del nostro Paese come presidente del Consiglio dei Ministri".

"Da quando diciotto mesi fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha conferito l'incarico di portarci fuori dalle tre emergenze che stavano soffocando il nostro Paese (sanitaria, economica e sociale), con il suo instancabile, continuativo lavoro è riuscito a ridare credibilità al nostro Paese anche difronte agli altri parteners europei, con la sua storia è riuscito a chiudere la difficile partita del Pnrr, è riuscito a ridare quello slancio economico dove altri (i Governi Conte 1 e Conte 2 ha fallito, rischiando di perdere quel supporto economico dato dall'Europa al nostro Paese, proprio per ripartire dopo il periodo più oscuro dovuto alla pandemia)".

"Ecco perchè presidente Draghi Lei oggi sia al Parlamento e al Senato ha una maggioranza per poter proseguire nel suo lavoro, per abbassare le tasse, per riequilibrare le pensioni, per contrastare in Europa e nel mondo l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, per trovare una quadra tra i partiti politici su una nuova legge elettorale, per impedire che il prossimo anno non accada un impasse su chi dovrà guidare il nostro Paese, proprio per fermare l'avanzare di quelli che ci vorrebbero fuori dall'euro e addirittura fuori dall'Europa".

"Vede presidente Draghi non so se questa mail le arriverà mai o avrà il tempo di leggerla, ma detto fuori dai denti Lei è la sola persona che può impedire un altro default dei mercati azionari, Lei è l'unica persona che possa impedire che vadano in fumo diciotto mesi di lavoro che Lei ha costruito, tutto dipende dalla sua volontà a non lasciare la guida del Paese".

"Grazie presidente Draghi per tutto quello che ha fatto è ha realizzato, Le chiedo insieme a tanti altri cittadini, imprenditori, lavoratori che Mercoledì resti alla guida dell'Italia, perchè l'Italia ha ancora bisogno di lei come Presidente del Consiglio, Cordialmente le auguro una buona serata".

Simone Falco

Imprenditore