Cambiano le esigenze immobiliari degli italiani: giardinaggio e convivialità

La pandemia ha avuto un impatto inimmaginabile sulla nostra società, ed ha ovviamente coinvolto anche la nostra quotidianità. Il lockdown soprattutto ha messo alla prova i nervi di tutti, causando un aumento dei casi di stress da record. Ciò spiega perché le persone hanno iniziato a correre ai ripari, coltivando ad esempio hobby come il giardinaggio. Dopo la fine del lockdown, inoltre, la convivialità ha assunto un sapore totalmente diverso, frutto dei tanti mesi di privazioni vissuti dagli italiani (e non solo). Uno dei cambiamenti più massicci, però, ha riguardato il mercato immobiliare.

Che casa cercano gli italiani oggi?

Dopo aver trascorso mesi al chiuso, molte persone stanno ripensando alla propria situazione, valutando la possibilità di cambiare abitazione. La pandemia ha messo in evidenza l'importanza di avere una casa confortevole e funzionale, e in grado di offrire una migliore qualità di vita. Tra le caratteristiche più ricercate ci sono gli spazi esterni come il giardino e il terrazzo, insieme ad una maggiore libertà in casa, con aree open space.

C'è chi cerca anche una casa in grado di garantire una maggiore privacy, quindi indipendente, e chi invece ha scelto di prendere un'abitazione lontano dalle città, meglio se in una località periferica immersa nel verde della natura. In quanto a tipologie, le più ricercate sono i trilocali e i quadrilocali, mentre si registra un calo dei bilocali e monolocali. Naturalmente le preferenze cambiano in base alla fascia d'età: non a caso, i più giovani preferiscono ancora oggi le case in centro, accontentandosi anche di spazi con una metratura inferiore, per via dei prezzi. Più si è grandi, invece, più si preferisce allontanarsi dalle metropoli e avventurarsi in località immerse nel verde, balneari o montane.

La convivialità e il barbecue in giardino

Come detto, dopo mesi di privazioni, ora gli italiani desiderano rifarsi con gli interessi. La convivialità è diventata un vero lusso al quale in pochi rinunciano, soprattutto se coinvolge aree della casa come il giardino. Qui, soprattutto in estate, diventa protagonista il barbecue, con le tradizionali grigliate che non passano mai di moda, e con la possibilità di creare una zona dedicata a questi momenti.

Naturalmente è possibile installare pure un piano cottura per poter preparare anche i contorni all’esterno. A tal proposito il consiglio è di guardare le offerte gas presenti online per poter ammortizzare i costi di questo nuovo impianto. Un altro consiglio per organizzare un angolo barbecue in giardino è il seguente: optare per un bbq in muratura, che può essere assemblato anche a casa, ordinando i pezzi su Internet. Inoltre, si suggerisce di prevedere una copertura per la tavola, così da proteggersi dal sole, e di organizzarsi con mensole e ripiani per poter poggiare tutto l'occorrente.