Idee regalo: per ogni occasione scegli un'esperienza da vivere

Per ogni occasione esiste il regalo più adatto. Molte volte sarà capitato a tanti tra noi di fare un pensiero poco gradito, ma non perché non si conoscano i gusti dell’altra persona, ma perché non abbiamo mai pensato che oltre ai “soliti” regali esiste un altro mondo che non abbiamo mai considerato: le esperienze.

A prescindere dall’evento importante, ci sono delle idee regalo che potranno stupire il festeggiato o festeggiata, se si tratta di un compleanno, oppure il proprio compagno o compagna se si tratta di un anniversario. Non c’è età per vivere un’emozione romantica insieme o un’esperienza avventurosa da soli. Vediamo insieme alcuni consigli.

REGALI PER COMPLEANNO

Se la tua lei o il tuo lui non aspettano altro che spegnere le candeline, tra le idee regalo ci si può sbizzarrire in base agli anni che si compiono. Non c’è da preoccuparsi, le emozioni non hanno età, quindi c’è sicuramente il regalo perfetto per farlo o farla rimanere a bocca aperta.

Si potrà scegliere tra soggiorni all’insegna del relax e del benessere con dei percorsi Spa, per poi continuare la giornata con una gustosa cena, magari di prodotti tipici, e, per finire, potrete passare anche una fantastica notte, o più giorni, in splendidi e lussuosi hotel o, per i più campestri, anche in una tenda sotto un romantico cielo stellato che farà da tetto al vostro amore.

Per le personalità più avventurose, c’è il regalo perfetto che si traduce con “sport estremi”. Tra rafting e immersioni subacquee, tra giri in vela e passeggiate tra i boschi, da Nord a Sud, è l’esperienza perfetta per lasciare il segno. Per ultimi, ma non meno importanti, ci sono i viaggi. Tra itinerari nel Paese o tra le capitali europee, staccare da tutto, preparare le valigie e partire all’insegna della cultura e della voglia di conoscere nuovi posti è l’ideale per trascorrere del tempo insieme e, soprattutto, di qualità affinché possiate accumulare ulteriori ricordi da inserire nel libro della vostra vita insieme.

Queste sono solo alcune idee regalo pensate per rendere felice il festeggiato nel giorno del suo compleanno. Tutte le esperienze potranno essere vissute o regalate ad amici, parenti, colleghi o, appunto, al partner. Ora vediamo altre idee per altre occasioni.

IDEE PENSATE PER UN MATRIMONIO

Qui ci concentriamo esclusivamente sul matrimonio, che sia stato appena celebrato o meno, tra i regali che stiamo per suggerirvi c’è l’obiettivo di rendere estremamente romantica l’esperienza che starete regalando. Il giorno delle nozze è già speciale e unico già di per sé, però, a volte è anche bene abbondare; abbondare di amore e felicità.

Tra i regali per matrimonio, 2 notti d’incanto per abbandonarsi totalmente alla libertà e al benessere possono rendere ancor più speciale quell’evento. Oppure, un grande classico, festeggiare il matrimonio tra lusso e delizie è la scelta che sicuramente vi farà andare sul sicuro. Per quelle coppie, invece, che agiscono d’impulso, perché un pizzico di follia non guasta mai, l’idea regalo perfetta è una fuga di 3 giorni alle terme.

REGALI PER UNA LAUREA

Spesso, quando si viene invitati ad una laurea, ci si trova in estrema difficoltà con il regalo. Si inizia subito a cercare il regalo perfetto considerando la facoltà, l’argomento della tesi, etc. In realtà, ogni universitario desidererebbe soltanto, dopo sessioni di studio stressanti, staccare la spina da tutto e godersi appieno questo traguardo. L’idea che più apprezzerebbe è quella di un viaggio, che sia di qualche giorno o meno, l’importante è andar via.

Pensare di regalare un ingresso ad un parco divertimenti può essere il pensiero perfetto per spronare il laureato a (ri)tornare bambino e ritrovare la spensieratezza perduta leggermente durante i faticosi anni di studio. Per tutti gli amanti degli animali e delle gite all’aria aperta, 2 notti con colazione e passeggiata a cavallo sarebbero l’ideale.

Qui abbiamo suggerito solo diversi regali per alcuni eventi, ovviamente il ventaglio di scelta è davvero ampio. C’è un regalo perfetto per ogni occasione, per rendere felice qualsiasi persona, dal partner ai nonni, e personalità, da quelle più romantiche a quelle più avventurose.

