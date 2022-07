L'oroscopo di Corinne dal 22 al 29 luglio

ARIETE: si profila una fase caotica durante la quale muovere passi falsi è più facile di quanto possa sembrare: ragion per cui meditate e non buttatevi in imprese dall’esito incerto. Fattibili pure dei malintesi col partner, il ritorno di una persona che si era assentata e degli sbuffi per qualcosa che, pur non aggradando, dovrete fare. Un fuori porta o un break distensivo rinvigorirà a patto di non esagerare col bere e col mangiare. Sbalzi di umore e di pressione colpi di fiacca e di calore.

TORO: fregarsene altamente di gente molto opportunista e poco intelligente è l’unica maniera per accostarvi serenamente ad un fine luglio gaudente con la certezza che ogni ingiuria torni al mittente… Possibile il sollievo di un peso, un invito gradito, una compera conveniente e una soddisfazione appagante così come vi succederanno cose strane ma ci siete talmente abituati dal non farci neppure caso… I super stressati optino per una vacanza e stacchino la spina.

GEMELLI: non avrete molte certezze al punto di oscillare sulla fragile corda del dubbio specie per quanto concerne affetti, famiglia od operazioni finanziarie dove avete l’impressione che qualcuno insista nel farvi muovere passi di cui non siete convinti. Qualche nativo partirà per la villeggiatura altri invece stando a casina, oltre ansimare dal caldo, combineranno un ritrovo refrigerante. Non da escludere delle improvvisate, delle mattinate incasinate e delle novelle impensate.

CANCRO: con Giove sornione e furbacchione qualcosina non andrà per il verso giusto oppure vi toccherà scendere a compromessi sia con la sorte che con gli umani, ingollare un rospetto, selezionare le amicizie rivalutandone una vera, leale e sincera, posticipare appuntamenti, sopperire ad un paio di inconvenienti… Però nel complesso la corrente settimana ve la centellinerete pari ad un pregiatissimo vinello, sia che andiate a zonzo che rimaniate al paesello…

LEONE: non si è mai troppo grandi per fantasticare anche se la realtà può spesso amareggiare… Una rivincita ve la piglierete malgrado il fato vi ponga dinanzi ad un problemino da risolvere prestino, una noia casalinga, sentimentale o materiale. La Luna che il 28 giugno si fa nuova nella vostra costellazione porterà novità ed emozioni ma anche un po’ di stanchezza. In caso di maltempo evitate scarpinate in luoghi impervi o posticipate spostamenti. New da un uomo.

VERGINE: leggermente giù di tono non avrete voglia di dar retta alle chiacchiere di interlocutori che mandereste volentieri a quel paese… Ciononostante dovrete dipendere da qualcuno, sovrastare un ostacolo, far buon viso a cattivo gioco e accontentarvi, per il momento, di ciò che passa il convento. Poi, con l’ormai vicino agosto, tante faccende miglioreranno. Ascoltate altresì i consigli di un’amica, sollazzatevi, sentitevi liberi e domenica radunatevi con degli amici.

BILANCIA: si profila un periodo spumeggiante durante il quale avrete modo d’incontrare soggetti intriganti, trascorrere piacevoli ore fuori dalle solite quattro mura, godervi il solleone, approfondire un rapportino e cavarvi un pallino. Tra coniugi o fidanzati nasceranno delle contese dovute a malintesi mentre i single faranno faville e scintille. Fattibile pure una possente indignazione per un sistema globale malfunzionante e una netta propensione alle infiammazioni o alle indigestioni.

SCORPIONE: diverse cosine subiranno rallentamenti rendendo impossibile fare programmi a breve scadenza causa impedimenti mentre l’opposizione di Marte origina incognite materiali, operative o familiari, la necessità di riesaminare un rapporto interpersonale, delle chiamate inaspettate, delle spese da effettuare, un disturbo da lenire o prevenire e delle contiguità con medici o vigili. Apprestatevi altresì ad uno stordente comunicato e ad un fine settimana infervorato.

SAGITTARIO: chiuderete il mese con un pizzico di agitazione riguardo faccende che non sapete qual piega possano prendere e la cui soluzione dipende sia da voi che da terzi… Ma siate fiduciosi perché ogni pedina andrà al posto giusto: basta solo aspettare e smetterla di bofonchiare. Coltivate un’amicizia e a titolo precauzionale non fidatevi troppo di chi le spara grosse. Accettate altresì un invito mangereccio e, se reduci da un’indisposizione, riposatevi e abbondate in vitamine.

CAPRICORNO: non fatevi prendere per fessi, cancellate la malinconia e, come per incanto, i giorni sembreranno meno pesanti indipendentemente da alterchi con un tipo zuccone e pasticcione. Serate o weekend piuttosto singolari e da dedicare primariamente a ciò che aggrada malgrado subentrino un’incavolatura e una stonatura! Sulla strada non schiacciate troppo l’acceleratore e guardatevi dagli imprudenti, dai distratti e dai tamponamenti… Acciacchino da lenire.

ACQUARIO: le stelle rischiareranno il cammino malgrado Saturno tenti di rompere i bussolotti favorendo ritardi od intoppi. Chi, per vari motivi, non si può concedere una vacanza opti per un week end risanatore partecipando a fiere, sagre, spettacoli oppure riunendo un gruppetto con cui far baldoria obliando così questo momento un po’ tosto… In concomitanza rimarrete stupefatti dal comportamento di chi credevate diverso o denoterete degli ingroppi personali od operativi.

PESCI: la buona volontà verrà premiata: non abbacchiatevi quindi nel denotare contrattempi perché, dopo tiritere, solfe e giornate grigie, riuscirete in un intento abbandonandovi al dolce far niente. Abbiate però un occhio di riguardo per la salute, coordinatevi adeguatamente e insieme a chi vi vuole bene divertitevi. Un buffo corteggiamento sorprenderà le donzelle di giovane età mentre taluni accoppiati alzeranno le tende e andranno in ferie. Pancino disturbato.