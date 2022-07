Prevenzione incendi, rinnovato l'accordo tra Liguria, Lombardia e Piemonte

E’ stato rinnovo oggi in Giunta l’accordo, della durata di cinque anni, tra Regione Liguria, Lombardia e Piemonte per un reciproco supporto in attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, con l’obiettivo di pianificare anticipatamente le modalità di attivazione dei contingenti di volontari e mezzi regionali, nonché il coordinamento degli interventi, ridurre le tempistiche della risposta operativa, contenere le superfici percorse dal fuoco, ottimizzare l’impegno delle forze, garantire la sicurezza degli operatori, perseguire efficienza, efficacia ed economicità dell’azione.



“Si tratta di un percorso condiviso già iniziato nell’autunno 2016 per contrastare gli incendi boschivi – ha spiegato l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone -. Una collaborazione che in questi anni ha consentito rapide risposte alle esigenze operative durante le situazioni di emergenza ma anche con opere di prevenzione. Proseguiremo dunque la collaborazione sulla base di un nuovo accordo che tenga in considerazione delle modifiche normative sopraggiunte in materia”.



Queste attività riguardano, oltre all’intervento diretto a contrastare l’emergenza con l’impiego di personale volontario a terra, attrezzature e mezzi operativi, attività di gemellaggi programmati con fine preventivo, formazione, addestramento ed esercitazioni. Gli interventi a cavallo dei confini regionali porteranno, come già avvenuto in passato, alla tempestiva segnalazione di incendi che si verificano nelle aree prossime ai confini regionali, l’allertamento delle squadre del volontariato dei territori confinanti, nonché l’impiego delle stesse squadre del volontariato di antincendio boschivo e dei mezzi aerei regionali.