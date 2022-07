Covid, da Genova la prima cura al mondo per chi è rimasto privo dell'olfatto"

"Arriva da Genova la prima cura al mondo per coloro che, dopo aver avuto il Covid, sono rimasti privi dell’olfatto". Lo annuncia il presidente della Regione e assessore alla sanità Giovanni Toti.



"Tutto è nato dall’intuizione del Direttore della struttura complessa di Neurologia dell’Asl3-Ospedale Villa Scassi Fabio Bandini, - scrive Toti - sviluppata poi con l’Università di Genova, l’unità di Neuroriabilitazione e il reparto di Pneumologia del San Martino, la struttura complessa di Riabilitazione cardiologica dell’Asl3.



Tutti i pazienti coinvolti in questo studio sono riusciti a recuperare l’olfatto grazie all’utilizzo, per la prima volta in questi casi, di una stimolazione cerebrale non invasiva.



Un lavoro tanto geniale da essere pubblicato sulla rivista scientifica di riferimento a livello internazionale 'Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry'. Grazie a tutta la nostra sanità che, con un grande lavoro di squadra, è riuscita ancora una volta a distinguersi per eccellenza e qualità nelle cure".