Covid, numeri stazionari e scendono i ricoverati, negli ospedali del savonese muoiono tre persone

Numeri stazionari anche oggi sia in regione che nella nostra provincia, con qualche nuovo caso in meno di ieri.

Pur rimanendo stabili i numeri il tasso di positività oggi tende ancora al ribasso, al 21,57%.

Sono 1.834 i nuovi casi di positività al covid-19 rilevati oggi in Liguria. Di questi 243 in provincia di Imperia, 359 in quella di Savona, 912 a Genova e 303 a La Spezia.

In Liguria sono stati effettuati 8.501 tamponi, dei quali 1.091 molecolari e 7.410 antigenici. Se, da una parte, calano i nuovi casi, dall’altra purtroppo salgono i ricoverati.

In Asl2 savonese oggi sono 70, sette in meno rispetto a ieri e 4 (uno in meno rispetto a ieri) in terapia intensiva.

Cala invece lievemente il dato regionale con le persone ricoverate che sono 451 (-1) delle quali 14 (-1) in terapia intensiva.

Oggi sono quattro i morti nella nostra regione, tra i quali due donne di 94 e 89 anni all'ospedale San Paolo di Savona e un uomo di 91 anni all'ospedale di Albenga.

Tornano a salire i pazienti in isolamento domiciliare: sono 23.061, ovvero 22 in più di ieri.