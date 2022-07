Estate al Molo 8.44 carica di iniziative e sorprese: proseguono fino al 15 agosto i saldi

L’estate del Molo 8.44 di Vado Ligure è carica di iniziative e sorprese.

Proseguono fino al 15 agosto i saldi in tutti i negozi dello shopping center vadese: come è stato già detto nelle scorse settimane, ora è davvero il momento giusto per acquistare tutto ciò che si sogna da tempo.

In più, dopo le prime settimane di ribassi la percentuale di scontistica si alza, quindi i clienti hanno l’occasione di trovare ciò che sognano a prezzi davvero piccoli. Ma non solo promozioni, anche eventi: non c’è tempo per annoiarsi al Molo.

"Lo Swim Club ospita ogni settimana serate a tema: in particolare, ti suggeriamo di partecipare alla serata di ballo liscio, che si terrà tutti i giovedì a partire dal 21 luglio, in cui verrà offerto gratuitamente un corso per principianti - dicono dalla direzione del Molo Per ciò che riguarda agosto non vogliamo ancora svelarti nulla, ma ci sarà davvero parecchio da fare al Molo e sarà… per tutti i gusti. Al Molo risparmi, ti diverti e vivi l’estate in compagnia".