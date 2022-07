San Bartolomeo del Bosco, la pittrice valbormidese Monica Porro realizza alcuni laboratori di pittura per bambini

Mercoledì 20 luglio la pittrice valbormidese Monica Porro ha collaborato con l'Associazione Pippinin alla realizzazione di alcuni laboratori di pittura per bambini e ha realizzato una porta dipinta a tema lupi per loro.

Il tutto si è svolto nei boschi vicino a San Bartolomeo del Bosco, dove l'associazione sta allestendo uno spazio di magia, curiosità e gioco per accogliere i bambini a cui hanno già collaborato alcuni artisti.

Monica in particolare ha prestato loro la sua favola "Tramonti, Il sogno del lupo" (che ha vinto la seconda edizione del premio Città di Cairo Montenotte sez. adulti) e i ragazzi di Pippinin l'hanno resa reale raccontandola e facendola vivere ai numerosi bambini che hanno popolato i boschi durante la giornata: pura magia. Nel pomeriggio la pittrice ha lavorato con i bimbi presenti ad un laboratorio lupesco in cui ognuno ha potuto dipingere un cielo nello stile di Van Gogh e un lupo, ognuno a modo suo. Poi ha dipinto una porta "magica", a cui fanno la guardia due bei lupacchiotti. Un po' come un murale, ma su legno, secondo la tradizione delle porte dipinte.

Dice Monica: "Per me è stata davvero una bella giornata in ottima compagnia e ringrazio Barbara Cerutti per avermi invitata a contribuire al suo bellissimo progetto!".

L'associazione per la famiglia Pippinin si propone da quasi 10 anni di creare momenti di sana aggregazione gravi bimbi e le bimbe, i giovani e le giovani, puntando sul recupero del nostro profondo ed ancestrale legame con la natura .il bosco delle storie si propone come incubatore naturale di arte, creatività, ma anche di cultura ed informazione , conoscenza dei vecchi mestieri e degli antichi saperi.

"Un luogo in cui autori, illustratori, esperti di botanica, entomologi, scultori a pittori come Monica Porro possano incontrarsi ed incontrare giovani avventurieri ed esportatori della bellezza. Un luogo protetto per la crescita, per dedizione e la meraviglia! Grazie a tutti coloro vorranno venirci a trovare o portare la propria arte/sapere" dicono dall'associazione.