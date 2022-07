Varigotti: "Vandalo seriale contro auto in divieto"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino finalese a cui è stata vandalizzata l’auto parcheggiata in area con divieto.

“Gentile direttore, segnalo un vandalo seriale contro automobili parcheggiate in divieto. Ha rotto il vetro della mia macchina e a un’altra vettura nell'arco temporale 11-14 , in zona Varigotti, prima dell'imbocco galleria verso finale a destra.

Dopo che ho fatto intervenire i vigili urbani, mi hanno detto che è da tempo che va avanti cosi (in effetti, dai vetri per terra sull'asfalto, lo si capisce). A quanto pare un signore a cui da fastidio che le auto siano parcheggiate in divieto.

Ora, capisco che non dovevo parcheggiare lì, ma continuare a vandalizzare auto, credo solo un pazzo ragioni così.

Ora mi chiedo se anche i vigili urbani sapevano di questo vandalo seriale e, al mio al consiglio di mettere una fototrappola per trovare il responsabile, erano più interessati a dirmi che lì non si poteva parcheggiare. Mi viene in dubbio che questo problema non voglia essere risolto. Tra parcheggiare in divieto di sosta e vandalizzare due auto credo sia molto più grave la seconda”.