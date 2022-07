Discarica a cielo aperto a Varazze. Sindaco Pierfederici: "Ci vuole davvero tanta maleducazione a lasciare le strade in questo stato" (FOTO)

"Questa è la bellissima sorpresa che abbiamo trovato questa mattina vicino ai cassonetti nei pressi del cimitero di Alpicella".

Così il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici ha voluto segnalare la presenza di una discarica a cielo aperto nella frazione varazzina.

Rifiuti, legname, una poltrona e due gomme: questo lo scenario che si poteva vedere a fianco dei cassonetti.

"Prontamente i ragazzi della Sat sono intervenuti a ripulire il tutto ma credo che ci voglia davvero tanta maleducazione per riuscire a lasciare in questo stato le strade cittadine fregandosene, è il caso di dirlo, di chi invece butta i rifiuti nei cassonetti come deve essere ed ovviamente fregandosene, è il caso di dirlo per la seconda volta, di chi deve lavorare per sistemare il tutto" ha continuato il primo cittadino".

"Colgo l'occasione per ricordare a questi maleducati che a Varazze esiste un centro di conferimento gratuito e se fosse troppo disturbo andarci esiste persino un servizio di raccolta a domicilio sempre gratuito. Basta poco ad essere civili, in molti ci riescono. Grazie ai ragazzi della Sat prontamente intervenuti" conclude il sindaco.