Ceriale, colomba bianca uccisa, ennesimo caso in pochi giorni

Possibili spari agli animali a Ceriale. Ieri l’ennesima uccisione, probabilmente con un’arma ad aria compressa, in via del Borgo sull’Aurelia, con una colomba bianco caduto a terra ferito a morte. Nei giorni scorsi alcuni volatili erano stati abbattuti nel canaletto di via Morixe.

Le Guardie Zoofile Volontarie del Nucleo di Savona stanno conducendo i necessari accertamenti per individuare il colpevole.

Gli agenti zoofili invitano gli animalisti della zona a tenere sotto controllo i propri animali domestici e, inoltre, a tenere gli occhi aperti per collaborare (un video o una foto di una finestra da cui sporga una canna metallica sospetta) nelle attività volte a scoprire l’autore dei maltrattamenti. Potrebbe anche essere un turista: durante l’estate si intensificano infatti i maltrattamenti di animali lungo la riviera e le guardie del Nucleo savonese sono impegnate in numerosi interventi. Seguiranno appostamenti e controlli nella zona a cura degli Agenti Zoofili.