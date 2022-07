A Ceriale il 25 luglio Pastasciutta Antifascista, per ricordare i valori della Resistenza

Lunedì 25 luglio alle 20.30 Anpi di Ceriale, unico socio del Museo Cervi, in collaborazione con la Casa dei Circoli Culture e Popoli di Ceriale, offre un piatto di Pastasciutta Antifascista a tutti coloro che si prenoteranno.

L’iniziativa, volta a promuovere i valori dell’antifascismo, si svolge da oltre 10 anni ed è in rete con tutte le Pastasciutte d’Italia che si terranno lungo lo stivale; infatti, ci sarà un momento di condivisione in collegamento streaming per salutarsi, uniti nel ricordo.

Nel corso della serata, Simonetta Pozzi leggerà alcuni brani sulla Resistenza e sull’Antifascismo. Musica dal vivo allieterà l’evento.

La Pastasciutta Antifascista è gratuita e si svolgerà in via Concordia 6 a Ceriale. Per prenotare è opportuno chiamare Dino al numero 335 1556609.

Il Museo Cervi si trova nella bassa pianura reggiana, fra i Comuni di Gattatico e Campegine, ed è ambientato nella casa colonica dove la famiglia Cervi arriva nel 1934. Contadini mezzadri, i Cervi compiono all’inizio degli anni ’30 scelte che si riveleranno fondamentali sia in ambito produttivo sia nel consolidamento di un deciso orientamento antifascista.

Fucilati insieme a Quarto Camurri per rappresaglia nel dicembre del 1943, la vicenda dei sette figli maschi di Genoeffa e Alcide assume da subito un forte valore simbolico, mentre la loro casa, durante il secondo conflitto mondiale punto di riferimento e di concreto aiuto per antifascisti, renitenti alla leva, e per chi si opponeva alla guerra, diventa la meta privilegiata di tutti coloro che si riconoscono nei valori dell’antifascismo e della democrazia.

Casa Cervi diventa “Museo per la storia dei movimenti contadini, dell’antifascismo e della Resistenza nelle campagne” dopo uno spontaneo processo di trasformazione che si è concluso con il riallestimento del 2002.