Festival della Cultura di Alassio, Federico Stragà in concerto interpreta Dalla

Da sempre Lucio Dalla è riconosciuto come un artista a livello internazionale per le sue canzoni ma anche e soprattutto per le sue interpretazioni. Modello per molti giovani cantanti, rimane un’icona della musica autorale. Tra i tanti artisti che si sono ispirati a Dalla, anche Federico Stragà lo annovera tra i suoi miti insieme a Frank Sinatra: "Lucio è il Maestro, il cantautore del futuro, l'interprete senza tempo, il genio irraggiungibile e al tempo stesso il compagno delle passeggiate sotto i portici, dei voli delle rondini, dei tramonti sulle città. E' solo lui ed è tutti noi."

Federico Stragà, artista di Belluno classe 1972, partecipò a Sanremo Giovani nel 1997 con il pezzo “La Notte Di San Lorenzo”. Nel 1998 per le Nuove Proposte, sempre al Festival di Sanremo, con “Siamo noi”. Nel 2000 la sua interpretazione de “L’ Astronauta” fu uno dei più grandi successi della stagione. Stragà con la sua interpretazione propone un ricordo collettivo, attraverso grandi successi, ma anche un ricordo personale, attraverso canzoni che hanno un significato particolare nel suo percorso artistico.

Grazie alla direzione artistica di Dalla Parte della Musica, di Stefano Mannelli, lunedì sera in piazza Partigiani, Stragà e la sua band animeranno la sera alassina con una carrellata di grandi successi dell’artista bolognese. Questa serata va ad arricchire il programma musicale del Festival della Cultura.

Il concerto avrà una durata di un'ora e mezza all’insegna dei maggiori successi di tutta la carriera di Lucio Dalla. Stragà verrà accompagnato da una band di 4 musicisti professionisti: Fabio Raponi alle tastiere, Marco Tersigni alle chitarre, Andrea Rosatelli al basso e Vito Sardo alla batteria. Direzione artistica a cura di Dallapartedellamusica. L’ingresso è gratuito.

Scopri di più su Alassiofestivalcultura.it