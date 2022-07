Giorgio Lupano torna a Verezzi con “La vita al contrario”

Giorgio Lupano torna a Verezzi: domenica sera l’attore, più volte tra i protagonisti del Festival, sarà in scena con “La vita al contrario”. Lo spettacolo, diretto da Ferdinando Ceriani e che vedrà in scena insieme a Lupano la danzatrice Elisabetta Dugatto, è tratto dal racconto di Francis Scott Fitzgerald “Il curioso caso di Benjamin Button” al quale si è ispirato anche il famoso film con Brad Pitt e Cate Blanchett.

“La vita al contrario” inizia con un uomo in controluce, che sembra stia per partire verso un fascio luminoso, ma esita. Si ferma. Poi, quasi strappandosi al suo destino, viene in proscenio e si rivela agli spettatori: è Nino, nato anziano e morto bambino. Ha con sé una valigia in cui ha raccolto i ricordi della sua strana vita. Lo spettacolo s’interroga così sul significato della vita, sulla sua imprevedibilità e sull’ineluttabilità della morte. «Capita a tutti di sentirsi diversi in un modo o nell’altro, ma andiamo tutti nello stesso posto, solo che per arrivarci prendiamo strade diverse…».

Domenica 24 luglio verrà inoltre consegnato il premio Camera di Commercio delle riviere liguri, vinto lo scorso anno da “Tre uomini e una culla”, la delicata e divertente commedia di Coline Serreau che ha visto protagonisti lo stesso Giorgio Lupano insieme ad Attilio Fontana e Gabriele Pignotta, sia attore in scena che regista della commedia, prodotta da Artisti Associati di Gorizia. Il premio, che verrà consegnato dal vicepresidente della Camera Angelo Berlangieri, è destinato ogni anno alla rappresentazione di maggior successo della rassegna teatrale.

Per informazioni e biglietti gli spettatori possono visitare il sito del Festival www.festivalverezzi.it e rivolgersi alla biglietteria di viale Colombo 47, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30, chiamando lo 019.610167 o inviando una mail a biglietteria@comuneborgioverezzi.it.

Nelle serate di spettacolo è attivo il servizio di bus navetta al costo di un euro a tratta con partenza dal piazzale del Teatro Gassman (quattro corse con orario 19.15 – 19.45 – 20.10 – 20.30), e ritorno dal parcheggio di Piazza Gramsci (prima corsa 10 minuti dopo il termine dello spettacolo; tre corse a seguire a circa 20 minuti una dall’altra).