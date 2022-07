+Cairo presenta una mozione: "Fondo 'Sport e Periferie 2022' un'occasione per rigenerare gli impianti sportivi"

"La partecipazione diretta della popolazione e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini è uno dei principi della democrazia, nonché un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza".

Cosi commenta il gruppo di opposizione +Cairo che aggiunge: "In campagna elettorale abbiamo potuto evidenziare quanto manca alle nostre strutture sportive, quelle esistente, quelle abbandonate, quelle agonistiche e quelle più dilettantistiche. Uno degli obiettivi fondamentali di qualsiasi pubblica amministrazione dovrebbe essere quella di migliorare l'erogazione dei servizi e la partecipazione della società civile alla vita cittadina".

"Lo sport è uno strumento di cittadinanza, di costruzione ed esplorazione di spazi pubblici, ma è anche un ponte tra culture diverse, che collega giovani e luoghi. Il miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale si ha anche attraverso la promozione di attività sportiva. La nostra opposizione sarà sempre dura, ma anche partecipativa verso scelte condivise volte a capire e sostenere i reali bisogni delle persone".

"E stato pubblicato un avviso Sport e Periferie 2022 per la selezione, con procedura a sportello, di interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2022, dove possono essere proposti progetti su impianti sportivi volti alla realizzazione e rigenerazione di strutture finalizzate all'attività agonistica o allo sviluppo della relativa cultura, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, nonché il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale, la diffusione di attrezzature sportive che richiedono comunque un livello di progettazione e sono necessarie per l’allestimento di strutture e impianti sportivi al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali.

"Cairo Montenotte potrebbe partecipare poiché questo avviso è rivolto a comuni con la popolazione residente pari o inferiore a 50 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia con popolazione residente pari o inferiore a 20 mila abitanti, salvo che non sia già stato assegnato un finanziamento a valere sul fondo 'Sport e Periferie'" spiegano i consiglieri comunali Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio.

Il gruppo di opposizione +Cairo - si legge nella mozione - impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi al fine di valutare su quale impianto o zona sportiva effettuare un progetto e adoperarsi per presentare la domanda di assegnazione del finanziamento. La scadenza è fissata per le ore 12 del 14 ottobre 2022.