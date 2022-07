+Cairo: "Prima mezz'ora gratuita per i mezzi che sostano nei parcheggi a pagamento limitrofi al centro storico"

"Il nostro centro storico concentra, al suo interno, il maggior numero di attività commerciali, per densità, del nostro territorio cittadino. Anni or sono, nel ridisegnarlo dal punto di vista urbanistico, è stata presa la decisione, analoga a molte altre città, di creare aree di sosta a pagamento per incentivare la rotazione delle auto e creare non solo un volano di entrate per il comune ma altresì per aiutare il commercio e permettere un continuo ricambio in favore della clientela".

Cosi commenta il gruppo di opposizione +Cairo che aggiunge: "Negli ultimi anni, tuttavia, il commercio locale sta soffrendo, con una notevole flessione dei fatturati e una sempre maggiore difficoltà ad arricchire, anche qualitativamente il commercio locale".

"Nell'ottica di creare incentivi al commercio e favorire in ogni caso i residenti del centro storico che necessitino di soste brevi, nella recente campagna elettorale, il nostro gruppo aveva inserito nella propria proposta di programma l’inserimento della prima mezz'ora gratuita per i mezzi che decidono di sostare nelle aree di sosta a pagamento limitrofe al centro storico cairese".

"Nelle linee programmatiche di governo di questa amministrazione è stata inserita al capitolo 'Noi per una Cairo bella e vivibile' una 'ridistribuzione e razionalizzazione dei parcheggi a disco orario per favorire le attività commerciali, dando gratuità degli stessi per i primi 30 minuti di sosta'".

I consiglieri comunali Fulvio Briano, Alberto Poggio e Renzo Berretta interrogano il sindaco per avere informazioni in merito alle azioni decise dall'amministrazione Lambertini e in particolare: quali sono le determinazioni assunte dall'amministrazione comunale per incentivare il parcheggio in favore del commercio del centro storico; quale sia il senso dell’affermazione programmatica 'ridistribuzione e razionalizzazione parcheggi a disco orario per favorire le attività commerciali, dando gratuità degli stessi per î primi 30 minuti di sosta' e se con tale azione si intenda cancellare aree di sosta a pagamento in favore del disco orario o si intenda apportare modifiche ad altre aree di sosta oggi non oggetto di limitazioni; se si intenda invece mettere in atto, come proposto dal gruppo +Cairo, una modifica della tariffazione delle aree di sosta a pagamento (parcheggio sotterraneo di piazza della Vittoria, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre e corso Italia) permettendo la prima mezz'ora di sosta gratuita; quali siano le tempistiche previste per tali eventuali modifiche all'attuale assetto delle aree di sosta comunali limitrofe al centro storico; se si intenda proporre agli operatori commerciali e professionali che svolgano la propria attività nel centro storico, abbonamenti di sosta nel parcheggio interrato di piazza della Vittoria a prezzo calmierato.

"Dato atto che si ravvisa la necessità urgente di fornire agli operatori commerciali e ai cittadini residenti del centro storico notizie utili e corrette riguardanti l'oggetto, si chiede di inserire la discussione della presente interrogazione nel prossimo Consiglio comunale" concludono dal gruppo +Cairo.