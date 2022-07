Costruzione marciapiede in strada Ferrere, +Cairo interroga il sindaco

"La strada 'Via Ferrere”' è stata oggetto, negli anni, di una sempre maggiore edificazione, divenendo oggi la più importante per una vasta area del nostro territorio e mantenendo la sua funzione di viabilità per attività imprenditoriali e per il collegamento viario con il comune di Cengio". Cosi commenta il gruppo di opposizione +Cairo.

"La costruzione delle case poste a ridosso della strada è stata messa in atto senza garantire un adeguato rispetto delle larghezze necessarie per l'esecuzione di marciapiedi ad uso dei residenti e degli avventori".

"Negli anni sono stati esaminate varie opzioni di carattere tecnico per garantire una viabilità pedonale senza mai raggiungere un quadro progettuale di fattibilità concreta di tale opera".

"Nel corso della recente campagna elettorale questa amministrazione ha posto in essere un'opera di definizione di segnaletica gialla orizzontale per l’individuazione di un camminamento pedonale nel tratto compreso tra via Santa Maria e Località Colombera. Nelle linee programmatiche di governo è stata inserita al capitolo “Noi per una Cairo bella e vivibile” la 'costruzione di nuovo marciapiede/passaggio pedonale'".

I consiglieri del gruppo +Cairo interrogano il sindaco Paolo Lambertini per ottenere informazioni in merito alle azioni decise dall'amministrazione e in particolare: l'attuale segnaletica orizzontale eseguita per individuare il percorso pedonale è conforme alla normativa per la sicurezza in essere e quali siano i pareri resi dagli Uffici comunali competenti in merito; quale sono le determinazioni assunte dall'amministrazione comunale per la costruzione del nuovo marciapiede; quale sia la progettazione messa in atto e quali siano le risorse finanziarie individuate e previste per l’esecuzione di tale opera; se tale progettazione garantisce tutti i requisiti di sicurezza per passaggi pedonali e marciapiedi previsti dalla normativa in essere e dal codice della strada in funzione del mantenimento dell’attuale assetto viario".

"Dato atto che si ravvisa la necessità urgente di fornire ai cittadini residenti e agli avventori che quotidianamente percorrono a piedi strada Ferrere notizie utili e corrette riguardanti l'oggetto, chiediamo di inserire la discussione della presente interrogazione nel prossimo Consiglio comunale" concludono i consiglieri del gruppo +Cairo Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio.