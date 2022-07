Grande Liguria (Savona): “Per il bene dei liguri, la fallimentare amministrazione regionale dovrebbe togliere il disturbo come il governo Draghi”

“Leggiamo non senza stupore il botta e risposta tra il parlamentare Mulè' e il governatore Toti, seguono di pochi giorni quelle molto critiche di Toti e dell'assessore Scajola nei confronti del centro destra di governo per aver contribuito alla fine del Governo Draghi. Ancora prima in un’intervista Rixi invitava Toti a pensare alla Liguria e un assessore della Lega attaccava (finalmente) il Presidente per la politica sanitaria scadente in provincia di Savona. La domanda che ci poniamo noi di Grande Liguria,e pensiamo anche molti cittadini Liguri è la seguente: ma una compagine così litigiosa come fa a governare bene la nostra Liguria?”. A chiederselo i rappresentanti di Grande Liguria provincia di Savona.

“Pensiamo che per il bene della Liguria e dei liguri anche questa amministrazione regionale fallimentare sotto ogni punto di vista debba togliere il disturbo così come ha fatto il governo Draghi e farlo presto”, concludono.