Movimento Italia Unita diventa un partito e si presenta alle elezioni. Nappi: “Interverremo per riportare il Pronto Soccorso ad Albenga”

ll “Movimento Italia Unita” di Loano diventa un partito che sarà capofila di una coalizione nazionale composta da gruppi emergenti, fra cui “Sovranità Popolare”, “P.Iva Milano”, “Venezia Portuali”, “Giustizia Terrena”, e che si presenterà alle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre.

“Dopo finalmente aver assistito alla caduta di questo governo inetto e inconcludente, come presidente nazionale del Movimento Italia Unita sono orgoglioso di comunicare che alle prossime politiche ci saremo anche noi con una grande coalizione di movimenti: si chiama Progetto Paese e ne siamo promotori – sottolinea Francesco Nappi, leader del Movimento Italia Unita - Finalmente siamo riusciti a riunire più forze, rappresentative di tutto il territorio nazionale, per dare agli italiani la possibilità di scegliere liberamente di essere rappresentati da persone e realtà nuove e non i soliti parassiti che da anni stanno distruggendo e svendendo il nostro paese. Abbiamo tutti una grande responsabilità e una grande occasione per rilanciare il nostro Paese e far crollare il sistema corrotto. Noi come Italia Unita siamo sempre in prima linea mettendoci la faccia nonostante attacchi mirati a screditare il lavoro fatto e i risultati raggiunti. Ma noi non molliamo e non ci fermeremo finché questa nostra cara amata patria non torni ad essere un Paese giusto democratico e che si occupi dei bisogni reali degli italiani e non dei bisogni delle multinazionali, banche e lobby. Vogliamo che le necessità individuali, la famiglia, torni al centro della politica e che finalmente si possa lavorare per dare un futuro migliore ai nostri figli”.

Fra i vari punti del programma elettorale compare anche la volontà di intervenire nel territorio locale, del savonese.

“Ogni gruppo della coalizione Progetto Paese è rappresentativo di un territorio, ne conosce caratteristiche e necessità e sa dove sarà necessario intervenire, come migliorare servizi, ottimizzare interventi per migliorare la qualità della vita dei cittadini – sottolinea il presidente loanese Nappi – Noi vogliamo intervenire in diversi modi. Uno di questi è riportare il Pronto Soccorso ad Albenga, ripristinare l'Ospedale Santa Maria della Misericordia riportando tutti i reparti presenti al momento dell'inaugurazione ed ora scomparsi e supportare nel miglior modo possibile le pubbliche assistenze, le varie “Croce Bianca”, “Croce Rossa”, “Croce Oro” ecc … Intervenire per migliorare la qualità del servizio sanitario, ora non solo insufficiente ma in alcuni casi addirittura assente, è necessario per migliorare la qualità della vita dei residenti ed al tempo stesso garantire la sicurezza di un intervento efficace, in caso di necessità, ai turisti che scelgono il nostro territorio per trascorrere le proprie vacanze”, conclude Nappi.