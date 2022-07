Genoa, anche la seconda uscita amichevole non porta gol: a Schwaz il Mallorca vince 1-0 (FOTO)

Lanciarsi in giudizi a poco più di un mese dall'inizio della preparazione, con una rosa in primis da sfoltire (e in questo il lavoro del nuovo diesse Ottolini e del suo staff sembra essere ancora molto da fare) e poi ricostruire cercando di cancellare il più possibile i postumi della retrocessione, è senz'altro precipitoso.

La sensazione sullo stato attuale del Genoa al termine dei 90' di Schwaz contro il Mallorca però è un mix di pareri, come un anno fa contrastanti: un primo tempo con buone distanze, un pressing asfissiante e fruttuoso che non lascia ragionare una squadra di una categoria superiore come i baleari; nel mentre la solita grande fatica nel creare nitide occasioni da rete; quindi, nella ripresa, complice anche il cambio di molti giocatori, un undici volenteroso ma pasticcione.

La rete che decide la seconda uscita amichevole stagionale dopo lo 0-2 rimediato contro il Lucerna arriva a metà ripresa, al 73', con un colpo di testa di Lago Junior imbeccato con un cross puntuale a tagliare fuori i difensori rossoblù dalla destra. Il risultato è però l'ultimo degli interessi dal match austriaco.

Il dato oggettivo a cui si lega un sentimento serpeggiante tra i tanti tifosi giunti tra le montagne del Tirolo è sempre lo stesso, nonostante l'arrivo di bomber Coda: una forte difficoltà nell'andare a rete. Come detto, apprezzabile l'impegno di Ekuban, nella prima frazione affianco all'ex Lecce nel 4-4-2 disegnato dal tecnico Blessin con Portanova e Gudmundsson esterni supportati da un sempre ottimo Hefti e un Pajac ancora un po' timido, applicati anche Yeboah e Favilli nella ripresa quando si è passati al 4-3-1-2.

Chiudere positivamente però la trattativa avviata con un giocatore come Nicola Sansone sarebbe fondamentale per una squadra parsa ancora in difetto di qualità offensiva, aspettando l'inserimento del turco Guven Yalcin. Anche per dare qualche spunto in più a Blessin.