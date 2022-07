Savona, cade con lo scooter per evitare un cane, padre e figlio al San Paolo in codice giallo

Incidente a Savona in via Nizza questo pomeriggio. Un uomo in sella allo scooter, accompagnato dal figlio, sono caduti procurandosi ferite non gravi.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 15. Secondo quanto riferito, il centauro ho perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un cane che attraversava la strada.

Sul posto due ambulanze della Croce Oro Mare di Savona che hanno trasportato i feriti all’ospedale San Paolo in codice giallo, oltre ai Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi del caso.