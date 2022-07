Pietra Ligure: cielo blu e acqua cristallina per ricordarvi che non esistono solo i Caraibi

L’estate 2022 grida mare da tutte le conchiglie a disposizione. Con questo caldo insopportabile non c’è niente di meglio che un bel bagnetto rinfrescante.

In Liguria ci sono un bel po’ di belle spiagge utili allo scopo e no, non parliamo dei Caraibi. Parliamo di Pietra Ligure, che molti di noi conoscono bene da quando erano piccini. Quanti ricordi, eh?

Una volta arrivati troverete una tiepida brezza, che porta con sé tutti i profumi del Mediterraneo. Scenografia suggestiva, ottima scelta se siete in cerca della combo relax e tranquillità da unire alla raffinatezza della cucina, a storia e cultura. Consigliatissima a famiglie con i bimbi a seguito per una vacanza davvero wow.

Bandiera blu? Presente. Acqua azzurra, acqua chiara? Ne abbiamo e non mancano le sfumature color zaffiro. Tipo Tailandia e Polinesia? Yes, con tanto di nuova passeggiata lungomare che dal Santa Corona arriva fino a Loano.

Eh vabbè… magari c’è pure una piovra che nuota in scioltezza? Assolutamente sì. Giusto un aquilone rosa che sguazza tra le onde millesimali di uno spazio infinito. Blu, come il cielo, come il mare.