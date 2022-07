Recensione di TraderActive - Perché dovresti fare trading con loro? [Aggiornato]

TraderActive Recensione - Perché dovresti fare trading con loro? [Aggiornato]

Fare il passo giusto al momento giusto è il fattore chiave per fare centro quando si investe con una società di brokeraggio. A tal fine, è necessario un buon broker che offra gli strumenti e la piattaforma necessari per operare con facilità.

Per questo motivo, i trader devono fare molta attenzione e ricercare diligentemente prima di scegliere un broker. Questa è una recensione completa e approfondita della piattaforma di trading di TraderActive

Una panoramica di TraderActive

Proprio come una tipica piattaforma di brokeraggio, TraderActive offre ai trader un percorso online in cui possono acquistare o vendere diversi asset.

Inoltre, TraderActive offre anche l'accesso gratuito a una serie di libri e altri materiali sul trading.

Come registrarsi

Registrarsi su TraderActive è molto semplice e non ha alcun intoppo. Le seguenti procedure sono i passi che i trader devono compiere per registrarsi sulla piattaforma.

● Aprire un conto

Il primo passo verso la registrazione è visitare il sito web di TraderActive e fornire i dati necessari. I trader dovranno inserire il proprio nome, il contatto telefonico, l'e-mail e così via.

● Conferma via e-mail

Successivamente, i trader dovranno confermare che l'indirizzo e-mail fornito sia valido e attivo. Il link di conferma verrà inviato all'account dell'individuo. Il trader deve solo fare clic su di esso per confermare di essere il proprietario.

Esplorare e depositare per fare trading

Una volta completata la verifica, gli utenti possono iniziare a esplorare i loro conti. Sulla piattaforma TraderActive, ogni utente ha a disposizione un conto demo.

Gli utenti possono affinare le proprie capacità di trading facendo pratica sul conto demo.

Una volta che i trader hanno acquisito la fiducia necessaria per operare con i loro fondi reali, possono passare ai loro conti live. È necessario depositare sul conto degli utenti un minimo di 250 dollari prima di poter iniziare a fare trading dal vivo sulla piattaforma TraderActive.

I trader possono depositare con carta di credito, PayPal o carta di debito. TraderActive offre attività come criptovalute, Forex, CFD e azioni.

Come procedere con il prelievo

TraderActive ha un procedimento di prelievo molto semplice e che non crea problemi, se il conto appartiene alla persona che sta cercando di prelevare. Tuttavia, un truffatore avrebbe difficoltà a prelevare dal conto di una vittima a causa delle severe misure di sicurezza messe in atto dalla piattaforma.

Per il resto, il processo è rapido. I trader devono solo richiedere un prelievo e confermare la loro identità, e i fondi saranno depositati sul conto che hanno fornito.

Commissioni e spese

La registrazione di un conto presso TraderActive è gratuita. Tuttavia, i trader devono pagare una determinata somma di commissioni per ogni transazione effettuata sulla piattaforma. Tuttavia, TraderActive applica una commissione che è molto più conveniente di quella applicata da altri broker simili.

Come accedere alla piattaforma?

I trader possono operare con TraderActive sul loro sito web attraverso il desktop o i gadget mobili. La piattaforma dispone anche di un'applicazione mobile che facilita l'accesso ai servizi di brokeraggio da parte dei trader.

Quanto è sicuro il vostro account?

Mantenere i conti dei trader al sicuro è la priorità numero uno di TraderActive. Per questo motivo, ha adottato un sistema di sicurezza informatica molto rigoroso che previene le potenziali frodi online. I trader possono quindi essere certi che i loro fondi sono in mani sicure.

Pro e contro di TraderActive

Pro

● Hanno un software facile da usare per navigare

● Una procedura di verifica semplice ma efficace

● Un conto demo per fare pratica

Contro

● È disponibile solo in alcuni paesi

Visita oggi il sito web di TraderActive

I trader che cercano un buon broker con cui operare dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di collaborare con TraderActive grazie ai suoi eccellenti servizi di brokeraggio.

Hanno diversi componenti che aiutano sia i trader principianti che quelli professionisti a operare con facilità e a massimizzare i loro profitti. TraderActive è altamente raccomandato per i trader che desiderano avere le migliori esperienze di trading con profitto.

Tuttavia, questo non è in alcun modo un consiglio finanziario. Questo articolo è stato scritto per rappresentare l'opinione dello scrittore sulla piattaforma. I trader sono tenuti a effettuare ricerche approfondite prima di operare con qualsiasi broker.