Quando Vittorio De Scalzi regalava sorrisi ai bimbi del Gaslini, il ricordo del cantautore Nando Rizzo (VIDEO)

Questa settimana tappa nei sentimenti più limpidi, nei ricordi dolcissimi di "Quella carezza della sera"

Purtroppo ci ha lasciato il Maestro Vittorio De Scalzi, straordinario musicista, polistrumentista, autore di numerosi grandi artisti italiani, cantante e compositore genovese, fondatore dei New Trolls. Un altro capitolo importante della storia musicale del nostro Paese che vola via, lasciandoci orfani di una voce indimenticabile e un grande talento figlio della nostra amata terra ligure.

Ha raggiunto la sua stella, Aldebaran, per portare “Quella carezza della sera” che ora mancherà tanto a tutti noi. Perché chi non l’ha cantata a squarciagola, con tutta la dolcezza del mondo? Chi, ascoltandola, non fa un balzo indietro nel tempo, scavando nei ricordi, per ritrovare la magia di quel momento che De Scalzi ha voluto rappresentare in una poesia, in una canzone che rimarrà per sempre nei nostri cuori?

Il padre che deve allontanarsi da un bambino, pur amandolo. La verità celata, non raccontata, lasciata ai grandi forse per proteggere i piccoli, forse perché non si sa con che parole raccontarla. Frammenti di ricordi di un uomo che ha nostalgia della sua infanzia legata all’intimità di una famiglia unita, poi venuta meno, in un brano che si presta a diverse interpretazioni, lasciate a chi ascolta, con la lente dei propri sentimenti e del proprio vissuto. Una melodia calda e avvolgente, un testo toccante, a tratti struggente e ampissimo margine di libertà di interpretazione: così quella canzone senza tempo ci ha conquistati per sempre. Così ha conquistato anche i bimbi dell’ospedale Giannina Gaslini, a cui ha fatto visita circa due anni fa. Me lo ricorda il musicista e cantautore alassino Nando Rizzo, con cui ho fatto una chiacchierata al telefono.

“Faccio parte dell’associazione dei Pagiassi Vip Genova Onlus, clown volontari che vanno nelle strutture ospedaliere per regalare momenti di svago ai bambini ricoverati. Nell’ambito di un servizio per Striscia la notizia, improvvisammo un concertino per i bimbi malati, coinvolgendo Vittorio De Scalzi e Franco Gatti dei Ricchi e Poveri. Cantammo ‘Quella carezza della sera’ e i bimbi ovviamente non la conoscevano ancora, ma c’erano i genitori che, con grande coinvolgimento, si misero a cantare con noi”.

“Vittorio e Franco, due uomini grandiosi, di straordinaria umanità– mi spiega Nando -. Vittorio era una persona molto generosa, che si donava tanto, sempre emozionante. Dietro l’artista c’era una grandissima persona, semplice, molto alla mano, che azzerava la star internazionale che era per mettersi al livello di un ‘musicista di quartiere’ come me. Una persona di un tale spessore, sensibilità e umanità come ce ne sono poche. D’altra parte, lo dimostrano le sue canzoni. Certi versi possono scaturire solo da un’anima con sensibilità davvero molto elevata”.

“E poi – continua Nado Rizzo – era ironico, sempre con la battuta pronta. La mia chitarrina rosa che utilizzo quando vesto i panni del clown con i Pagiassi, per andare dai bambini negli ospedali, è stata autografata da Vittorio. Ecco, d’ora in avanti ai bambini che incontrerò, racconterò che si tratta di uno strumento molto prezioso, perché firmata da un grande uomo. Racconterò loro che sono felice di aver avuto la fortuna di conoscerlo e di averlo potuto chiamare Amico. Rimarrà per sempre nel mio cuore”, conclude commosso il cantautore alassino.

Anche Vittorio De Scalzi è volato nell’Olimpo degli “immortali” da dove, chissà, continuerà ad accarezzare le nostre anime con le sue meravigliose note di umanità e calore. Ciao Vittorio, grazie per ciò che ci hai donato.

