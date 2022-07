'Welcome to Liguria', l'inno alla tipica accoglienza ligure spopola sui social (Video)

“Chiedi la 'pizza bianca' e te la diamo in faccia”. La frase è contenuta nella canzone 'Welcome to Liguria', il tormentone estivo genovese scritto dalla comica Giulia Eleonora Musso insieme a Roberta Raschellà e Federica Carminati, che in pochi giorni ha collezionato quasi 13mila visualizzazioni su Youtube.





, già resa celebre dai 'Pirati dei Caruggi' che una decina di anni fa raccontavano le disavventure dei turisti alle prese con osti liguri.Giulia Eleonora Musso riprende il leitmotiv e lo reinterpreta immaginando di essere una bagnina di uno stabilimento balneare 'invaso' dai turisti, che chiama '', o la proprietaria di un panificio dove. Il video si conclude con un auspicio, viste anche le temperature di questi giorni: “”.La comica ligure da tempo realizza video, pubblicati sui propri profili social che in chiave ironica raccontano le gesta di una bagnina svogliata all'idea di accogliere i 'senzamare'.