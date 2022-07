Oggi al Club Tenco di Sanremo l'ultimo saluto a Vittorio De Scalzi

Questo pomeriggio alle 18 presso la sede del Club Tenco, in piazza Cesare Battisti a Sanremo avrà luogo il funerale in forma laica di Vittorio De Scalzi, il fondatore dei New Trolls morto ieri all'età di 72 anni per le complicanze legate al covid. Tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto potranno farlo fino alle 23.



Da ieri sono numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'artista molto legato a Genova, sua città natale, e a tutta la Liguria. L'ultima esibizione risale appena dieci giorni fa a Sanremo, prima che le sue condizioni peggiorassero.