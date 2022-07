Mercati finanziari: attenzione a petrolio, criptovalute e cambio euro-dollaro

Continua a restare altissima l'attenzione sui mercati finanziari. I timori e le incertezze innescate dagli eventi che stanno riguardando l'Italia ed il mondo, dalla crisi di governo fino alla guerra in Ucraina, non hanno limitato il grande interesse che gli italiani stanno mostrando verso il mondo degli investimenti online, anzi. Ovviamente in periodi delicati come questi è necessario più che mai avere una buona preparazione e tenersi costantemente aggiornati.

Il petrolio è ormai da diversi mesi un osservato speciale: dopo essere stato protagonista di un'impressionata cavalcata, il greggio, pur mantenendo delle quotazioni elevate, in questo momento è in calo. Le criptovalute, nonostante il lungo periodo di flessione, continuano ad esercitare un enorme fascino su milioni e milioni di investitori. E per quanto riguarda il forex, il cambio euro-dollaro continua ad essere il massimo protagonista.

La guida all'accesso ai mercati finanziari

Come detto in apertura, per riuscire a muoversi al meglio sui mercati finanziari è necessario avere un'adeguata preparazione. Questo non vuol dire che sia necessario frequentare scuole particolari: il web offre tante risorse gratuite e bisogna essere bravi ad individuare quelle migliori. A questo proposito, sono numerosi i portali specializzati che offrono tutte le informazioni necessarie per avvicinarsi al mondo del trading online. Uno dei più apprezzati è GiocareInBorsa24, che mette a disposizione numerosi approfondimenti che spiegano cosa significa giocare in borsa e quali sono e come funzionano i principali mercati. Inoltre illustrano i più importanti strumenti finanziari e le strategie d’investimento migliori.

Innanzitutto, è bene sottolineare che uno dei primi passi da effettuare per iniziare a giocare in borsa è quello di scegliere l'intermediario: molti aspiranti trader commettono l'errore di pensare che uno valga l'altro, ma non è affatto così. Bisogna prendere in considerazione solo i broker regolamentati: eToro, XTB, Capex.com, Plus 500, Markets.com e Trade sono le piattaforme più gettonate. La scelta deve basarsi su fattori quali i costi, le tipologie di asset negoziabili, gli strumenti della piattaforma, il servizio assistenza e così via.

Petrolio e cambio euro-dollaro al centro dell'attenzione

Negli ultimi mesi le materie prime sono state al centro dell'attenzione per via dei loro rincari. In questi giorni le cose sembrano essere un po' cambiate, e anche il petrolio per la prima volta da quando è scoppiata la guerra in Ucraina è sceso sotto i 95 dollari. I fattori che hanno portato a questo ribasso sono diversi, a cominciare dalle aspettative relative alle scorte di greggio degli USA, che dovrebbero essere in aumento, per proseguire con l'indebolimento del dollaro.

A proposito del biglietto verde, vediamo come sta andando il cambio euro-dollaro. Le decisioni delle banche centrali dimostrano che l'obiettivo di Bce e Fed è quello di rafforzare le relative monete in modo da ridurre l'inflazione attraverso il canale delle importazioni. Il rialzo dei tassi messo in atto dalla banca centrale europea sarà più alto rispetto alle previsioni iniziali, ma questo non basterà alla moneta unica per rafforzarsi ni modo deciso contro il dollaro. Siamo di fronte ad un piccolo recupero, ma la parità è un'eventualità che non può ancora essere scartata.

Criptovalute in ripresa

La categoria di asset più chiacchierata rimane comunque quella delle criptovalute. Dal raggiungimento del massimo storico del mercato nel mese di novembre 2021, le monete digitali hanno attraversando un brutto periodo. Il trend negativo sembra essersi interrotto nel corso della scorsa settimana. Il Bitcoin è riuscito a mantenersi stabilmente al di sopra dei 20.000 dollari ed alle sue spalle l'Ethereum è tornato a crescere.

Parliamo di numeri molto lontani rispetto a quelli toccati otto mesi fa, però filtra molto ottimismo. Gli analisti sono convinti: non ci sono dubbi sulla risalita del mercato criptovalutario, anche se non ci sono certezze su quando questo potrà accadere ed in che misura. Il settore ha ancora un ampio margine di crescita, visto che la loro adozione è ancora molto bassa: secondo una recente stima, considerando l'attuale trend di crescita, entro il 2030 i detentori di monete digitali saranno almeno un miliardo.