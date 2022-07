A Loano la 70^ sagra della parrocchia di San Pio X. E il 18 agosto torna la Run San Pio

La gara prenderà il via alle 19 su un tracciato di sei chilometri che andrà a toccare le seguenti strade: via Amilcare Ponchielli, via Giosuè Carducci, via Francesco Petrarca, via Grazia Deledda, via Giovanni Pascoli, via Luigi Pirandello, via Tarquato Tasso, via Ugo Foscolo, via dei Prigliani, via Magenta, via Giudo Gozzano, via Dante Alighieri, via Tagliamento, via 4 Novembre, via Montello, via delle Fornaci (lato i Pozzi) via delle Fornaci (lato area camper) via Montello, sconfinerà a Borghetto in via Madonna degli Angeli (con un tratto di 500 metri di sterrato) e via Dolomiti per poi tornare a Loano in via dei Prigliani, via Varese, via Cremona, via Como, Piazza don Giovanni Folci, via Amilcare Ponchielli, con arrivo alla parrocchia di San Pio X.