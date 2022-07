"Aspettando Gódot" al Festival Teatrale di Borgio Verezzi, appuntamento il 26 luglio

Martedì 26 luglio arriva a Verezzi un grande classico del teatro contemporaneo: “Aspettando Gódot” di Samuel Beckett, qui rivisitato in chiave napoletana. Ed era ormai da parecchi anni, precisamente dieci, che Verezzi aspettava il ritorno del suo protagonista Lello Arena. Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Massimo Andrei, sia attore che regista dello spettacolo, insieme a Biagio Musella, Elisabetta Romano, Esmeraldo Napodano, Angelo Pepe, Carmine Bassolillo.

Cosa possono avere in comune Beckett e Napoli? Attraverso il divertimento si riflette sulla dimensione dell’attesa prorogabile fino all’eterno. Una sensazione che acquista un aroma diverso quando entra in contatto con il DNA dei figli di una città che ha presto dovuto imparare il senso tragicomico dell’aspettare.

Affidare il racconto della vicenda di questo classico del ‘900 a interpreti che conoscono e portano scritto nella loro storia e sul loro corpo il linguaggio comico fuso in modo poetico con quello dolente, per narrare il cupo delle nostre anime, ridendo e giocando, come è giusto che sia.

