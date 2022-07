Cisano, prosegue “Musica in piazza”, i prossimi appuntamenti

Proseguono, con successo, le serate di musica dal vivo, in piazza Gollo, a Cisano sul Neva. Gli appuntamenti con la 3° edizione della Rassegna “Musica in Piazza”, organizzata dall’amministrazione Niero sono ogni martedì e giovedì d’estate, fino a giovedì 1 settembre, oltre a tre eccezionali serate domenicali inserite per dare una risposta ai tanti musicisti, che hanno espresso il desiderio di tornare a esibirsi nella magica atmosfera di piazza Gollo.

Martedì 26 luglio si esibirà Mauro Vero, chitarrista elettrico, acustico e classico, cantante, compositore e arrangiatore. Vero ha iniziato a suonare a 9 anni. La sua carriera inizia a 13 anni con “La Bella età” di Franco Fasano e Morgan Tortelli. Da questa formazione intraprende un cammino musicale che lo porterà a suonare nelle orchestre da ballo, nelle band rock-blues, Tribute band dei Pink Floyd, Police & Sting, Renato Zero, Zucchero, De Andrè fino ad arrivare alle orchestre Sinfoniche di Sanremo e Bordighera. Ha all’attivo 4 incisioni di propria produzione: nel 2007 con “Itinerari”, nel 2012, con “La Strada di casa” e, nel 2016, con “Earth” Inoltre nel 2010 incide un disco di brani sud americani dal titolo “la Golodrina”.

Giovedì 28 luglio, sarà la volta di “In t’a bratta rock band”, composta da 5 elementi, provenienti da Genova e Santa Margherita Ligure e uno da Parma, nata dalla passione dei due chitarristi Luca Mortola e Luca De Lorenzis per lo stile chitarristico di Mark Knopfler, leader dei Pink Floyd. Il nome della band è la traduzione “maccheronica”, in ligure, di “Dire Straits”. Nel loro repertorio, propongono una ventina di brani appunto dei “Dire Straits” ma anche dell’attività da solista di Mark Knopfler. Mortola e De Lorenzis si alternano alla chitarra solista e ritmica supportati da tappeti sinth e dai piani di Maurizio Daniele e dalla ritmica del basso di Stefano Spocci e dalla batteria di Davide Mori.

Domenica 31 luglio saranno gli “Smaf” a suonare dal vivo a Cisano. La band è formata da Marco Ghini (voce), Rossano Giallombardo (chitarra e voce), Marco Babboni (batteria e voce), Max Maloberti (tastiere) e Matteo Marsella (basso). Gli “Smaf” proporranno brani originali tratti da “Stavolta mia moglie mi manda Funk”.

Sono complessivamente ventitré le serate inserite nel programma di “Musica in piazza”, iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione Niero, nata come sostegno alle attività di ristorazione, penalizzate dai due anni e mezzo di Covid, ma anche per la valorizzazione e lapromozione del paese e non ultimo per offrire un intrattenimento a residenti e turisti che scelgono piazza Gollo per cenare all’aperto, nei dehor dei locali, a cui il Comune per il terzo anno consecutivo concede gratuitamente il suolo pubblico.