"Non sulla nostra pelle". I circoli Pd di Vado, Bergeggi e Quiliano organizzano un incontro col tema della salute al centro

Mercoledì 27 luglio alle ore 21 il circolo del Partito Democratico di Vado Ligure in collaborazione con i circoli di Bergeggi e di Quiliano organizza l’incontro pubblico “Non sulla nostra pelle!” dedicato al tema della Salute.

"Durante la serata parleremo del Servizio Sanitario voluto in questi anni dall’attuale Amministrazione Regionale di centrodestra - spiegano dal circolo - ed esporremo le idee del centrosinistra per contrastare le scelte fatte dalla maggioranza guidata da Giovanni Toti e per avere un servizio migliore e più vicino ai cittadini".