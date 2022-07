Benzo(a)pirene oltre i limiti di legge, interrogazione di "Cairo in Comune" in Consiglio comunale. Il sindaco: "Legittimo sapere le cause"

"E' pienamente legittimo sapere come mai siano stati registrati valori cosi alti e preoccupanti, poiché si tratta di una sostanza tossica". Cosi il primo cittadino di Cairo Montenotte Paolo Lambertini ha risposto all'interrogazione presentata questa mattina in Consiglio comunale dal gruppo "Cairo in Comune" in merito alla qualità dell'aria.

Consultando i dati pubblicati sul sito della Regione è emerso infatti che il benzo(a)pirene, una sostanza altamente nociva per la salute, nel periodo gennaio-inizio aprile, ha superato di gran lunga i limiti di legge: più del doppio nella centralina di Cairo centro, quattro volte superiore in quella della Mazzucca e ben sette volte al di sopra dei limiti nella centralina di Bragno.

Domani intanto, sempre legato al tema della qualità dell'aria, dopo che il Tar ha bocciato il ricorso di Italiana Coke, è in programma un tavolo tecnico con comune, Asl, Arpal, provincia e Regione: "C'è un'Aia da rispettare - aggiunge Lambertini - Il Consiglio di Stato ci ha dato ragione rigettando l'appello presentato dall'azienda. Abbiamo spinto per l'approvazione di un piano per la qualità dell'aria. Anche in questo frangente il ricorso da parte di Italiana Coke è stato respinto".

"Abbiamo concesso una deroga di 50 giorni per consentire all'impresa di iniziare a mettere in campo le opportune opere di mitigazione. C'è un'Aia da applicare per rispettare i limiti di legge legati alla qualità dell'aria. La nostra posizione è chiara: no ad altre deroghe" conclude il primo cittadino.