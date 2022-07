Qualità dell'aria, "Cairo in Comune" chiede un dibattito pubblico: "Ambiente, lavoro e salute devono procedere di pari passo"

E' stata discussa questa mattina in Consiglio comunale l'interrogazione presentata da "Cairo in Comune" in merito "ai forti esuberi dell'inquinante benzo(a)pirene da noi verificati tramite consultazione dei dati pubblicati sul sito della Regione" spiegano dal gruppo di opposizione.

"L'assessore all'ambiente Ilaria Piemontesi nella sua risposta ha ammesso che il dato costituisce 'un forte segnale di allarme'. La stessa Regione nel maggio di quest'anno ha segnalato al comune gli esuberi".

"Abbiamo chiesto l'apertura di un dibattito pubblico, sereno, collaborativo e senza paura, per discutere delle forti criticità industriali presenti sul nostro territorio che incidono sulla qualità dell'aria. Ambiente, lavoro e salute devono procedere di pari passo, prima di tutto a tutela dei lavoratori. Non deve più esistere antitesi" aggiungono da "Cairo in Comune".

"Sempre nel corso della discussione abbiamo chiesto il rispetto da parte di Italiana Coke, senza ulteriori ritardi, di tutte le prescrizioni date dagli enti preposti e ribadite dai giudici amministrativi - concludono dal gruppo di opposizione - In ultimo con la sentenza del Tar Liguria pubblicata lo scorso 5 luglio, nella quale i giudici della seconda sezione hanno scritto che il benzopirene 'è un idrocarburo la cui diffusione nell'atmosfera deriva dall'attività di cokeria, come da innumerevoli altre attività umane; è poi emerso che l’aspersione nell'aria di tale sostanza ha coinciso con l’incremento statistico dei casi di gravi forme tumorali negli abitanti delle comunità prossime allo stabilimento di Cairo Montenotte'".