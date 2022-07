Tomatis (FdI): "Diminuiscono senatori e onorevoli liguri a Roma, il savonese sempre più dimenticato dal governo centrale"

"Nove rappresentanti in meno tra Camera e Senato. Nel prossimo Governo ci sarà una minore rappresentanza di onorevoli e senatori che potranno sostenere le cause del Ponente Ligure. Il rischio è quello che il savonese venga dimenticato da chi gestirà la stanza dei bottoni".

A lanciare il grido d’allarme è Roberto Tomatis che aggiunge: "Con numeri così esigui di politici a Roma la nostra provincia non verrà rappresentata a dovere. D’altronde lo abbiamo già notato in questi anni: da parte dei parlamentari liguri abbiamo assistito ad un assordante silenzio su diverse tematiche. Con la riforma del 2020, il nostro territorio è già stato abbandonato completamente e questo lo vedremo anche dopo il voto delle prossime elezioni politiche".

"Anche oggi sulla nota vicenda dell'ospedale Santa Maria di Misericordia i politici nazionali non si sono esposti forse per una questione di squadra per non disturbare troppo le dinamiche di partito. Non dobbiamo stupirci quindi se andranno avanti coloro che hanno vissuto una stagione politica in ombra solamente per fare gli interessi del proprio schieramento".

"Sull’ospedale di Albenga, sulle necessità di potenziare i servizi, ci sono state timide azioni forse appunto per non andare contro i partiti. Chi si è speso per questioni locali, per rappresentare la collettività, quasi certamente, avrà poco spazio e quindi minori possibilità di successo per entrare a Montecitorio o a Palazzo Madama. In passato è andata così - conclude - La speranza è quella che il ponente possa essere rappresentato degnamente anche per poter portare in porto interventi fondamentali come appunto il potenziamento del nostro ospedale".