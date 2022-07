A Giustenice torna “Luglio Medievale” con l’imperdibile cena, dal 29 al 31 in piazza San Michele

Dal 29 al 31, torna “Luglio Medievale”, con il suggestivo Palio di Giustenice e l’imperdibile cena con piatti e ambientazione dell’epoca. La rievocazione storica è giunta alla 50esima edizione, un grande traguardo, e per questo sarà importante esserci.

Nel corso di questo suggestivo evento, in piazza San Michele, figuranti in costume d'epoca serviranno piatti della cucina medievale e, nel mentre, sarà possibile godersi le entusiasmanti performance. La serata sarà caratterizzata infatti da combattimenti d'armi, spettacoli, musica e balli rinascimentali.

La Cena Medievale, nota anche come "Gran Baccanale dei Marchesi del Carretto", offre un’opportunità ricca di fascino per gustare le ottime preparazioni d’epoca in una splendida cornice, assistendo contemporaneamente alla sfilata in costume quattrocentesco.

Entusiasmanti combattimenti d'armi saranno eseguiti dal gruppo La Medievale, balli rinascimentali del gruppo Danze Ilaria del Carretto, musica della compagnia Cum Gaudio e gli imperdibili spettacoli dei Giullari del Carretto.

Un’opportunità imperdibile per fare un salto nel passato con gusto.

La cena medievale è su prenotazione sino ad esaurimento posti ai numeri di telefono 338.971 3382 – 347.192 3253 – 340.243 9781 – 019.626376 (solo mattina).