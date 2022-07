Concorso canoro di Arenzano, due savonesi sul podio

Volge al termine il concorso canoro di Arenzano “Un mare di stelle”, la kermesse organizzata da ACM - Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del comune di Arenzano. Il concorso, tenutosi a Parco Figoli, con la conduzione della speaker radiofonica Marina Minetti, ha visto sul palco i finalisti accompagnati da una band e un’Orchestra dal vivo dirette magistralmente dai Maestri Giampaolo Caviglia, Alessandro Arbocó e Massimo Vivaldi.

Due le categorie in gara, “Autori - Inediti” e “Interpreti – Cover”, giudicate da giornalisti, musicisti e cantautori.

Sempre due gli artisti savonesi sul podio: si tratta di Sara Sabatini, di Albenga, che ha cantato il brano “Voce” di Madame ed è arrivata seconda nella categoria Cover. Un ritorno per l’artista che viene dal musical. 27 anni, laureata in Storia dell’Arte, Sara si è imbarcata nelle navi da crociera come cantante. Ora è performer nel musical inedito “Freak” e interpreta Janet nel “Rocky Horror Picture Show”, entrambe compagnie di musical genovesi.

Terzo posto tra gli Inediti invece, per il savonese Marco Elba, 22enne che ha iniziato a studiare pianoforte da bambino proseguendo poi con gli studi accademici. “Sin da piccolo sono stato attratto dal mondo della musica e dello spettacolo”, dice Marco che si esibirà con l’Orchestra di Arenzano con il brano “XN”.