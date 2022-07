"Albissola Kids" continua, stasera (26 luglio) lo spettacolo teatrale "Blu" di "Once Teatro"

Prosegue la rassegna Albissola Kids con lo spettacolo teatrale "Blu" di "Once Teatro". L'evento è previsto per questa sera, martedì 26 luglio, con inizio alle ore 21,15 presso Parco Faraggiana.

Blu è il colore della pioggia quando diventa oceano. Blu è il mondo dopo un diluvio. Blu è la storia di Jérémie, un bambino che un mattino si sveglia mentre la città scompare, goccia dopo goccia, sotto un manto d'acqua. "Dove sono finiti tutti?" Ed ecco che, improvvisamente, appare un'enorme piovra che vuole portarlo in salvo. Inizia così, un viaggio alla ricerca dei propri genitori, in compagnia di amici dalle lingue misteriose, animali sapienti e alberi "magici". Un gruppo di bambini sopravvissuti al diluvio dovrà affrontare "Il grande fango": la vecchia civiltà inquinante ed egoista. Una storia di amicizia, di amore per Gaia e per le sue creature, ma soprattutto una storia di apertura alla Vita. Quando tutto cambia inaspettatamente e perdiamo il mondo a noi conosciuto, ricordiamoci che non siamo soli, arriverà sempre qualcuno in aiuto! E dopo il vecchio che lasciamo alle spalle verrà il nuovo.

Produzione Once danzateatro. Uno spettacolo di Sara Due Torri e Irene Villa. Soggetto e regia Sara Due Torri con Irene. Villa Musiche a cura di Sara Due Torri. Oggetti di scena Sara Due Torri e Claudia Broggi. Dai 5 ai 99 anni. Spettacolo di narrazione e musica. Ecologia/Fratellanza/Fiducia.