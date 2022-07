Caro bollette, +Cairo: "Preoccupati dal silenzio dell'amministrazione, nessuna certezza sul futuro"

"Siamo fortemente preoccupati in merito al silenzio di questa amministrazione comunale circa l’approntamento delle misure di salvaguardia dell’ente sul tema del caro energia. Il comune di Cairo dovrà già affrontare aumenti in una forchetta variabile tra i 600 e gli 800.000 euro che per quest’anno coprirà con l’avanzo di amministrazione per garantire gli equilibri".

Cosi commenta il gruppo di opposizione +Cairo che aggiunge: "Ci chiediamo dove verranno reperiti gli ulteriori fondi necessari e come si pensi di affrontare tale impatto sul 2023 quanto l’avanzo di amministrazione non sarà più disponibile. Ieri l'abbiamo fatto presente in Consiglio comunale, ma sul futuro non solo nessuna certezza, ma la maggioranza non si era nemmeno posta il problema e tantomeno una sana valutazione sul da farsi".

"Non basta essere oculati, previdenti, avere bilanci in salute. Non basta fare gesti simbolici e non basta aver sostituito l'illuminazione pubblica con impianti a minor consumo. Occorre una politica del fare molto più incidente e ragionata. Le possibilità ci sono, occorre studiare, progettare e sensibilizzare" concludono dal gruppo "+Cairo".