Il sindaco Lettieri risponde alle critiche di Nuova Grande Loano: "Minoranza con poche idee, pochi argomenti e poca presa sui cittadini"

Luca Lettieri, sindaco di Loano, replica così alle recenti affermazioni del gruppo di minoranza "Nuova Grande Loano": "In primo luogo ricordo alla capogruppo Isella che i frequenti lavaggi stradali sono sempre stati effettuati aggiungendo all’acqua prodotti disinfettanti e non nocivi - spiega il primo cittadino - L’acqua da sola non può bastare ad igienizzare. Meglio informarsi prima di parlare. Le aziende incaricate dal Comune dai primi di luglio hanno iniziato lo sfalcio dell’erba e la situazione è in costante, positiva evoluzione. La minoranza si lagna per la circolazione di bici che non rispettano il codice della strada? Io, invece, ricevo lagnanze da parte dei ciclisti inferociti perché sanzionati dalla polizia locale. Aggiungo: la pattuglia che controlla il centro storico invita i turisti a non circolare a torso nudo, oltre a sanzionare le irregolarità sulle occupazioni di suolo pubblico con decine di verbali schioccati ai commercianti che non rispettano gli spazi assegnati e le modalità di esposizione. Tali controlli sono stati sollecitati anche dalla minoranza".

"'La polizia locale fa solo servizi serali' afferma Piccinini. Il consigliere di minoranza ci faccia sapere se ritiene che il contrasto alla cessione di alcol a minorenni e allo spaccio sia più efficace in orario diurno - continua il sindaco loanese - Tutte le operazioni riferite a questo tema sono state condotte in orario serale e notturno, a volte sforando l’orario di fine servizio degli agenti, cioè l’una di notte. Si lamenta per i tanti barboni? Forse è lo stesso clochard che nella fantasia di Piccinini si è clonato più volte in seguito alle sue segnalazioni inviate non nella sua veste di amministratore comunale di minoranza bensì in quella di amministratore condominiale. Segnalazione, mi permetto di dare un suggerimento non richiesto, che avrebbe dovuto delegare a qualcun altro. Visto che è solito mescolare la sua attività pubblica con quella privata professionale, il riferimento non mi pare fuori luogo. Il soggetto in questione, e non solo lui, è stato più volte sanzionato. Ma è risaputo che la questione dei senza tetto non può essere risolta con le sanzioni che non possono essere pagate da chi versa in quelle condizioni. Mesi fa la consigliera di minoranza di Nuova Grande Loano Munerol ha affermato, in un'intervista coi media, che sogna “di rendere Loano un po’ come se fosse Riace” e che vorrebbe mettere “in campo progetti di accoglienza, anche da chi viene da più vicino”. Ecco, Piccinini prenda la palla al balzo, e sia promotore insieme ai suoi colleghi di minoranza di queste iniziative di solidarietà concreta senza però pesare sulle casse comunali e quindi sulle tasche dei cittadini".

"'Eventi triti e ritriti' continua Piccinini. Oltre ad essere irrispettoso nei confronti delle associazioni cittadine che da anni le organizzano con il supporto dell’amministrazione comunale, penso che le migliaia di persone, cittadini e turisti, che hanno partecipato alla festa rinascimentale (alla sua prima edizione), alla 'Notte in Bianco', al Carnevaloa summer edition e che non mancheranno di esserci al Premio Città di Loano per la musica tradizionale italiana, alla Festa delle Basure, agli appuntamenti per i bambini del 'Cinema in spiaggia' e al grande concerto di Mahmood (solo per citarne alcuni) non la pensano come lui. Diversamente diserterebbero queste manifestazioni" prosegue Lettieri.

"Concludo: definire Loano sporca fotografando e pubblicando sui social il solito cestino stracolmo di rifiuti in una serata in cui a Loano si sono riversate oltre dieci mila persone non è un bel servizio di promozione alla città, tutt’altro. Se io rappresento la solita maggioranza che governa da oltre vent’anni la città si può affermare che a Loano si susseguono le stesse minoranze consiliari con poche idee, pochi argomenti e poca presa sui cittadini" afferma in conclusione il sindaco di Loano.