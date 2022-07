Liguria al Meeting di Rimini, Vaccarezza (Lista Toti) a Sansa: "Forse non capisce la portata dell'evento"

Lo scrive il consigliere regionale e capogruppo della Lista Toti, Angelo Vaccarezza: " Già nel 2021 si è espresso sul Meeting di Comunione e Liberazione, chiedendosi il motivo della presenza dello stand di Regione Liguria, utilizzando parole sarcastiche e poco piacevoli ('per vendere focaccia' fu la sua espressione) - spiega - Quest'anno, durante un intervento in sede di Assemblea di Consiglio, una 'boutade' sulla presenza, nell'edizione 2022, dell'Autorità Portuale Genovese ".

" Delle due l'una: o Ferruccio non conosce la portata del Meeting, circa 200 mila presenze ogni anno, o lo infastidisce il fatto che la nostra Regione sappia fare un uso proficuo e concreto delle sue risorse - attacca Vaccarezza - Il Meeting è un evento di portata mondiale, e lo dimostra la qualità degli ospiti succedutisi negli anni. Ne cito tre per tutti: nel 1982, Papa Giovanni Paolo II vi pronunciò uno tra i più importanti discorsi programmatici del suo Pontificato. Nel 1987 uno degli Ospiti fu Madre Teresa di Calcutta. Nel 2004 ebbe luogo l'incontro tra i Ministri degli Esteri di Israele Silvan Shalom e quello dell' OLP Nebeel Shaat ".

"Il Meeting di Rimini da anni è luogo di confronto e aggregazione, è il palcoscenico della politica internazionale quando non addirittura mondiale. Questo il collega Sansa non può non saperlo - commenta sarcastico - Certo forse lui ha nostalgiche rimembranze dei tempi in cui Regione Liguria era al massimo lo sponsor dello stand del 'Goulasch' al Festival dell'Unità del Prolungamento di Savona".