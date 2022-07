Sanità, Menini: "Dall'opposizione argomenti strumentali, gli investimenti concordati e adeguati insieme al governo"

Daniela Menini, consigliera regionale del gruppo Cambiamo con Toti Presidente replica agli attacchi del collega Roberto Centi della Lista Sansa.

Nel suo intervento, la consigliera sottolinea come l'opposizione abbia usato a suo dire male le parole della Corte dei Conti per criticare l'adeguamento di bilancio.

“Nel corso del consiglio regionale di oggi abbiamo assistito all'ennesima confusione di argomenti, alla strumentalizzazione di fatti che vengono utilizzati a fini politici e propagandistici con una leggerezza disarmante - esordisce Daniele Menini -. Come il suo capogruppo Ferruccio Sansa, che è riuscito a mischiare l'attentato terroristico di Nizza o il Meeting di Cl per criticare il bilancio della Regione, così pure Centi sfrutta una parte della relazione della Corte dei Conti per rilanciare fosche previsioni sulla realizzazione dell'ospedale Felettino. I giudici contabili hanno in realtà correttamente evidenziato come nella costruzione del nosocomio spezzino, così come in quella del nuovo Galliera a Genova, vadano tenuti presenti gli extracosti dettati dalla contingente situazione economica internazionale. Nessuna critica alle scelte o al progetto di Regione Liguria. I maggiori costi sono stati già presi in considerazione e indicati nel documento che Regione Liguria ha inoltrato all'approvazione del Ministero ricevendo il via libera con valutazione positiva. Così pure Centi sostiene che sarebbero stati male e in modo non completo i fondi del Pnrr, ignorando che anche in questo caso il filo diretto e il confronto con il governo che assegna i soldi è costante e tutto è in linea con quanto concordato”.