Un bando con fondi regionali per la formazione degli Oss: il consiglio regionale approva l'odg del consigliere Arboscello

"E’ stato votato un mio ordine del giorno che impegna la Giunta a utilizzare un milione di euro di Fondi Europei FSE, come fatto già da altre Regioni italiane, per aprire un bando regionale a favore delle Agenzie formative al fine di realizzare corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari (OSS)". Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo l’approvazione in aula in seduta di bilancio del suo Ordine del Giorno.

"La misura è importante - spiega Arboscello - perché permette di abbattere costi e barriere d’ingresso, attualmente presenti, che impediscono l’accesso alla professione a coloro che per motivi economici non riescono ad iscriversi al corso obbligatorio a pagamento, attualmente previsto dalle normative",

"Gli Operatori sanitari - conclude il consigliere dem - sono figure fondamentali e particolarmente richieste per il funzionamento della Sanità pubblica e svolgono un ruolo importante di presidio e assistenza sanitaria, come anche la recente Pandemia ha mostrato in maniera evidente".