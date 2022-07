Lions di Albisola aiutano una famiglia di profughi ucraini: buono spesa mensile di 300 euro per circa un anno

Il Lions Club “Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia” in data 25 Luglio u.s. ha consegnato i primi buoni acquisto ad una famiglia ucraina ospitata ad Albisola Superiore. Fra i tanti rifugiati per la guerra, il Lions Club delle Albisole ha individuato, grazie alla segnalazione dell’Associazione San Vincenzo, che da tempo opera sul territorio delle Albisole, al Vice Presidente Lions Flavio Beltrami un caso di particolare gravità che ha subito messo in moto l’organizzazione internazionale Lions per cercare di risolverla.

“Si tratta di una giovane ucraina (che per comodità chiameremo Sandra) già nel nostro paese da diversi anni e introdotta nel mondo lavorativo in modo stabile con esperienze come assistente domiciliare, cameriera, badante – spiega un portavoce del Lions Club Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia -. Allo scoppio della guerra la sua famiglia è fuggita per raggiungere la giovane in Italia. Così Sandra si è trovata ad ospitare la madre, un fratello e due sorelline nel suo piccolo alloggio dove risiede. Dopo i primi aiuti da parte dello Stato, la madre ha dovuto ritornare in Ucraina per la morte della nonna, rimasta bloccata da pratiche burocratiche. Così Sandra, per accudire le sorelle più piccole, ha dovuto lasciare il lavoro trovandosi in seria difficoltà economica per il loro sostentamento”.

“Venuti a conoscenza del problema, nel volgere di pochi giorni, i soci del Lions Club sono subito intervenuti segnalando il caso al Distretto Lions (108Ia3) e, grazie a fondi messi a disposizione per l’Ucraina da parte della Fondazione Internazionale Lions (LCIF), ha stipulato con il supermercato Conad una convenzione che permette alla famiglia di Sandra di utilizzare buoni spesa per 300 euro mensili per quasi un anno”, concludono.

Nella foto il momento della consegna da parte del responsabile Conad di Albissola Marina al segretario dei Lions Anna Geralli (delegata dal Distretto Lions) alla presenza di Mario Mazzini (Officer Distrettuale) e il successivo passaggio diretto a Sandra e alle sue sorelle. Il momento è stato molto coinvolgente.