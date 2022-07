Morte Pastore, Aned: "Savona perde un altro tassello della storia dell'antifascismo"

"Il consiglio direttivo e tutta la sezione Aned di Savona-Imperia esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Aldo Pastore scomparso oggi all'età di 91 anni nella sua abitazione". Cosi commenta il presidente Simone Falco.

"La città di Savona perde un altro tassello importante della storia dell'antifascismo; Aldo Pastore, figlio di Francesco Pastore, il padre fu condannato dal Tribunale speciale fascista nel 1934 e quegli ideali di libertà, democrazia e giustizia sociale furono portati avanti dal figlio Aldo per tutta la vita. Laureatosi in medicina fu il primo che iniziò una lunghissima battaglia per coniugare il diritto al lavoro con il diritto alla salute soprattutto nei confronti dei lavoratore e affronto il caso dell'Acna di Cengio, fu assessore in comune a Savona con le deleghe alla sanità e all'assistenza dal 1970 al 1979 e dal 1979 al 1987, deputato per due legislature nelle file del Partito Comunista, candidato Sindaco per la Città di Savona nel 1994 dove venne sconfitto da Gervasio e fu anche presidente sia della Croce Bianca di Savona che delle Opere Sociali di Savona".

"Tutte le sue battaglie per la Città di Savona e non solo non saranno mai dimenticate, la sua eredità culturale e politica con la sua rettitudine e spessore istituzionale siano da monito e da guida per il grande lavoro fatto da Aldo Pastore in un momento di smarrimento politico come quello che sta vivendo la nostra Repubblica" conclude Falco.