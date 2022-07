Savona, ok dal Ministero al piano assunzionale del Comune: posto anche per 2 ispettori e 16 agenti di polizia municipale e un energy manager

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'Interno nella seduta del 21 luglio ha approvato il piano assunzionale 2022-2024 che l'amministrazione di Savona ha approvato nella seduta di Giunta del 3 maggio scorso.

Il passaggio in Commissione (necessario a causa del piano di riequilibrio che formalmente è ancora in corso) dà il via libera a 6 assunzioni a tempo determinato legate ai progetti del PNRR (1 specialista tecnico, 3 specialisti in attività amministrative e contabili e 2 istruttori amministrativi, costo complessivo 193mila euro) mentre altre potranno essere implementate sempre a valere sul budget dei progetti.

Il piano prevede poi 62 assunzioni a tempo pieno e indeterminato (il cui costo complessivo è quantificato in 1 milione 950mila euro) per rinforzare il personale, da tempo sotto organico.

“Siamo molto soddisfatti, anche perché la Commissione ha approvato il piano assunzionale senza fare osservazioni – dice l'assessore al Personale Gabriella Branca – Ora finalmente possiamo procedere con i concorsi o i bandi che ci porteranno alle assunzioni. Per la prima volta, dopo tanti anni, vediamo un'inversione di tendenza e il saldo tra chi entra e chi esce diventa di segno positivo (+ 39). Certo, è solo un primo passo. Per quest'anno abbiamo scelto di rinforzare i settori più in sofferenza e di introdurre figure specializzate nella gestione delle varie fasi del PNRR. Un'altra scelta già operata, perché urgentissima, era legata alla figura degli assistenti sociali: sono 8 le persone da assumere in questo settore mediante risorse eterofinanziate, di cui 3 grazie al Fondo Povertà e 5 mediante il Fondo Sociale Europeo (Pon) Inclusione. Proprio in virtù di questi finanziamenti, il nostro Comune ha già provveduto alle prime 4 assunzioni con contratti a tempo determinato”.

Tra le figure a tempo indeterminato che il Comune procederà ad assumere ci sono 2 ispettori e 16 agenti di polizia municipale, 1 energy manager, 2 educatori asilo nido.

“Dobbiamo anche segnalare – conclude l'assessore Branca – che la decisione della Commissione per la Stabilità, oltre alla completa approvazione senza riserve del nostro piano di fabbisogno, contiene una serie di apprezzamenti positivi sulla congruità e il rispetto di tutti i vincoli di contenimento della spesa: questo piano assunzionale rispetta l'equilibrio di bilancio ma allo stesso tempo è un grande segnale di ripresa del nostro Comune, perché riusciremo non solo a garantire il turnover ma anche a invertirne la rotta”.