Scegli il giusto metodo di pagamento online per la tua attività

Se sei il proprietario di un sito web che vuole decidere quale metodo di pagamento scegliere per i propri clienti, leggi questo articolo. Ti forniremo, infatti, una guida su come scegliere il metodo di pagamento che fa per te e per le tue esigenze.

I criteri principali per scegliere

Quando ricerchi un metodo di pagamento per il tuo sito web, come puoi scegliere il migliore? I criteri principali da tenere in considerazione sono 3 e li esamineremo uno per uno così da farti avere le idee ben chiare su qual è il metodo fa per te.

I 3 criteri che prenderemo in considerazione sono:

· Diffusione

· Flessibilità

· Sicurezza

Primo criterio: diffusione

Quando decidi di consentire un determinato metodo di pagamento sul tuo sito cerca di scegliere quelli più diffusi. Se scegliessi un metodo poco diffuso tra i tuoi clienti o tra quelli che lo diventeranno, rischieresti di rendere complicato il poter effettuare delle transazioni sul tuo sito web. Di conseguenza otterresti meno successo e quindi meno introiti.

Tra i metodi maggiormente diffusi ultimamente vi sono le carte di credito e di debito. Molti clienti o futuri tali le possiedono e le usano spesso per le commissioni o gli acquisti online.

Secondo criterio: flessibilità

Questo secondo criterio di scelta è altrettanto importante. Tieni presente che i tuoi clienti o futuri tali ricercano un metodo di pagamento online che sia flessibile così da adattarsi alle loro esigenze. Per metodo flessibile si intende un metodo che consenta di effettuare delle transazioni anche a rate o con dei metodi che potrebbero essere considerati di nicchia.

Tra questi metodi di nicchia vi sono le carte prepagate, i bonifici bancari o i pagamenti da mobile. In realtà, però, sono di nicchia solo erroneamente, perché sempre più persone iniziano ad utilizzarli.

Terzo criterio: sicurezza

Questo criterio di scelta riguarda la sicurezza delle transazioni. Tanto quanto il tuo cliente, desideri che le transazioni siano affidabili e vadano correttamente in porto, ma come puoi fare?

Utilizza un gateway di pagamento.

Un gateway di pagamento cripta, inoltra e autorizza le transazioni online così da renderle estremamente sicure. Questo non complica in alcun modo le transazioni. Se la carta di credito o di debito non dovesse essere sicura, il gateway di pagamento non consentirà la transazione. Il suo uso, inoltre, incentiverà gli acquisti dei clienti, perché i pagamenti avverranno velocemente e con la possibilità di scegliere tra vari metodi di pagamento, a rate e non.

Conclusione

Come hai notato i 3 criteri per scegliere il giusto metodo di pagamento sono la diffusione, la flessibilità e la sicurezza. Per trovare quindi i metodi di pagamento più adatti alle tue esigenze, cerca di trovare quello che ti garantisca contemporaneamente diffusione tra i clienti, flessibilità di pagamento e sicurezza delle transazioni. Per aiutarti a trovarli facciamo anche un breve recap dei metodi di pagamento che potresti utilizzare per la tua attività online: Carte di credito e di debito, prepagate, bonifici bancari, pagamenti da mobile.