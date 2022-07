A Savona il "Concerto Estivo Sotto le Stelle" per l'ADSO

Oggi, mercoledì 27 luglio, alle ore 21 nel Chiostro del Convento dei Padri Carmelitani, in via Untoria 6, nel centro storico, si terrà il "Concerto Estivo Sotto le Stelle".

Si esibiranno al sax Davide Nari, alle chitarre Federico Briasco, Giulio Granero, Marco Pizzorno e Renato Procopio, al basso Simone Monnanni e alla batteria Andrea Balestrieri.

Lo spettacolo ha una finalità benefica in favore dell'ADSO Associazione Down Savona, fondata nel 2003 per volontà di alcuni genitori di persone con sindrome di Down e che svolge iniziative atte a migliorare la qualità della vita di quest'ultime in ambito sociale, abitativo e lavorativo. L'organizzazione di volontariato sostiene le famiglie nel raggiungimento della migliore integrazione possibile dell'individuo dalla nascita al "dopo di noi".